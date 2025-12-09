苗栗男子抱遺照深夜路口撒冥紙！動機很暖但嚇壞用路人 開罰3000元

林姓男子深夜帶兄長遺照站路邊，撒冥紙稱提醒減緩車速。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 苗栗市聯大路今年9月深夜出現驚悚一幕，林姓男子手持其兄長遺照站在路旁撒冥紙，林男稱目的為提醒用路人減緩車速，避免憾事重演，苗栗地院法官審理後，認為林男可選擇其他不影響用路人行車安全手段，依違反社會秩序維護法開罰3000元。

今年9月18日晚間，林姓男子跑著過世兄長遺照站在聯大路往國立聯合大學八甲校區方向的車道邊，只要有機車經過就撒冥紙揮手，詭異的畫面讓路過機車騎士紛紛緊急減速，更吸引大量聯合大學學生駐足圍觀，警方獲報後將林男帶回派出所。

林男指出，自己兄長過世超過10年，但當地道路仍經常出現交通事故，希望藉由撒冥紙方式提醒民眾放慢車速，避免憾事重演。並強調沒有惡意，只是希望藉此能讓用路人更注意安全。

不過苗栗地院法官認為，即使林男本意為勸導減速，也應採取不影響交通安全的手段，例如懸掛警示布條、豎立看板或手持標語站在人行道等。不過林男選擇以「深夜持遺照、撒冥紙、並突然走近車道揮手」方式提醒用路人，不僅可能造成駕駛誤判，甚至引發二次事故。

法官強調，林男的行為導致行經機車一度減慢車速舉動顯然對往來機車騎士造成滋擾驚嚇，妨害用路人安寧，確實構成「藉端滋擾公眾得出入之場所」事由，因此裁處其3000元罰鍰。

