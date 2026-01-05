苗栗男子持刀攻擊路人遭羈押 檢方從速偵結起訴

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）30歲何姓男子去年12月在苗栗市攻擊婦人，又到附近超商意圖攻擊店員，遭警方到場壓制移送後法院裁定羈押，苗栗地檢署今天依傷害、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。

何姓男子114年12月25日下午持鐮刀在苗栗市源林街攻擊一名婦人，造成婦人左側腰部挫傷，隨後又徒步至為公路超商揮舞刀械恐嚇店員，所幸店員閃避沒有受傷，警方當時獲報迅速到場壓制、逮捕。

苗栗地檢署今天透過新聞稿指出，案發後隨即指派「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官呂宜臻指揮苗栗縣警察局苗栗分局偵辦。檢察官訊問後，認何男涉犯傷害、恐嚇危害安全等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢察官今天偵查終結，以何姓被告涉犯刑法傷害罪、恐嚇危害安全罪，提起公訴。

苗栗地檢署指出，去年12月19日發生男子張文在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀殺人案件，震驚各界，苗栗地檢署即依法務部指示成立「防範危害公眾攻擊應變小組」，遇重大恐嚇及危害公眾安全相關案件，責成小組成員檢察官指揮，從速、從嚴偵辦，並全面強化跨機關預警、通報與即時應處機制，以遏止恐嚇、散布恐懼情形擴散，維持社會秩序穩定。（編輯：李錫璋）1150105