即時中心／連國程、魏熙芸報導

苗栗市南苗市場今（4）日上午8時許，一位精神狀況異常的鍾姓男子持刀進入南苗市場，嚇壞許多民眾。警方接獲報案後趕往現場，沒想到鍾男看到警方，竟然持刀攻擊，導致一名員警頭部受傷。警方開一槍擊中嫌犯，目前鍾男與員警已被送醫急救，另有一位民眾被流彈打中手部，幸好3人都沒有大礙。

根據了解，鍾男目前遭衛生局列管，犯案動機不明。救護車接獲報案後出動2台車到場，遭揮刀攻擊的員警頭部有撕裂傷，但意識清楚，送往苗栗醫院；鍾男胸腔中彈，傷勢並無大礙但情緒相當不穩，已經送往大千醫院。現場民眾見到這幕，氣得大罵「別救鍾男」，然而栗縣消防局依法辦理，警方正積極調查，釐清整起事故。

原文出處：快新聞／苗栗男子持刀襲警遭開槍！波及路人釀3傷 民眾氣罵：別救他

