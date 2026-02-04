苗栗男子持刀闖市場砍傷員警 遭開槍制伏中彈送醫

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗1名男子今天上午持刀到南苗市場引發人群恐慌，員警獲報到場喝令棄械，男子不從反而揮刀攻擊，造成員警頭部受傷；警方隨即開2槍制伏，另波及1名民眾，事件造成警民共3人受傷送醫。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明指出，上午7時45分獲報，南苗市場米市街有男子持刀滯留引起恐慌，分局立即派遣優勢警力到場查處，到場後發現該名男子手持折疊刀，員警喝令丟棄刀械，男子不從，並持續向員警逼近。

廣告 廣告

根據現場攤商轉述，當時員警先朝男子噴辣椒水，男子像抓狂似逃跑，並在員警後退不慎跌倒時上前攻擊砍傷員警頭部。

警方隨即對男子開2槍，1發擊中男子，1發不慎波及一旁協助壓制的民眾左手掌，傷者均送醫救治。

苗栗縣消防局指出，現場傷者共計3人，第1人為31歲員警，頭部5公分撕裂傷，意識清楚，送往衛福部苗栗醫院；第2人為45歲男性，意識躁動，胸部槍傷無貫穿，送往大千醫院；第3人協助員警壓制時受傷，由當地里長先行協助送醫。

警方強調，此案非隨機傷人案件，目前3人均無生命危險，鍾姓男子詳細犯案動機尚待調查釐清。（編輯：張雅淨）1150204