苗栗男持刀攻擊員警遭開槍不治 警政署長：支持用槍

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣40歲鍾姓男子今天在南苗市場持刀引起恐慌並砍傷1名員警，遭另名員警開槍制伏送醫不治。警政署長張榮興說，男子有攻擊員警行為，支持第一時間使用槍械強勢執法。

鍾姓男子上午在南苗市場持刀向攤商借手機未果，持刀滯留攤位，引發市場民眾恐慌，警方獲報到場勸說放下刀械，未料鍾男撲向朱姓員警攻擊連砍2刀，員警鮮血直流；另名李姓員警立即開槍制止，現場2、3名熱心民眾上前幫忙壓制鍾男。

事件造成朱姓員警頭部創傷，大量失血，顱骨局部骨裂，送加護病房觀察治療；鍾男胸腹中彈，緊急手術後宣告不治；另外，熱心協助壓制鍾嫌的羅姓男子左手掌也被擊中，指骨骨折，所幸未傷及大血管、肌腱，但術後仍須復健，復原期約3個月至半年。

警政署長張榮興下午會同苗栗縣長鍾東錦、縣警局長李忠萍等人前往衛福部苗栗醫院探視慰問受傷員警。對於員警用槍時機，張榮興接受媒體訪問時表示，嫌犯有攻擊員警行為，「第一時間使用槍械，警政署是支持的態度」。

張榮興說，警方第一時間趕到現場強勢執法讓民眾安心，未來對於公共場所或重大活動人潮聚集場所，會加強見警率，也呼籲嚴防模仿行為，並持續加強員警執勤警覺性、執勤能力。

鍾東錦說，員警開槍是為了保護周遭鄉親和同事，「我認為他的動作並沒有錯」，警察局、警員的行為是恰當的，只是不幸造成鍾嫌往生，令人心痛、遺憾，他也會到往生者家中慰問家屬。

稍早鍾東錦也前往大千醫院慰問見義勇為受傷的羅姓男子，允諾員警及民眾的醫療費用將由縣府扛起責任。

鍾東錦受訪時說，他不認為這起事件是「隨機傷人」案件，希望縣府社區心理衛生中心、各精神醫療機構院所對於有心理障礙、情緒失控需要治療者，當這些人沒有定期回診時，能警覺主動通知衛生所、衛生局、警察局，該就醫的讓他們就醫，最重要的是家人一定不能先放棄，要家人、社會大眾一起接納他們，才能幫助融入社會，情緒才不容易失控。（編輯：李亨山）1150204