即時中心／黃于庭報導

苗栗南苗市場今（4）早傳出攻擊事件，有名40歲的鍾姓男子持刀引起恐慌，警方到場隨即喝令其將刀具丟棄；惟該男遭噴辣椒水仍不從、甚至進而攻擊，造成1位員警頭部受傷。為維護自身及民眾安全，警方開槍擊中鍾男，搶救後宣告不治。事件曝光後，有民眾擔心警方是否會被認為「執法過當」，或是得自行承擔責任？苗栗警分局表態，過程符合規定、屬正當防衛。

回顧案情，苗栗警察分局今早7時45分許接獲報案，苗栗市米市街內，鍾姓男子持刀引發恐慌，立即派遣優勢警力出動。員警到場後，發現該名男子持折疊刀於現場，便喝令男子將刀具丟棄；不過男子不從並持續逼近，員警遂向男子噴辣椒水，惟男子持續持刀攻擊員警，造成1名員警頭部遭砍2刀受傷。

因此，為維護自身及民眾安全，員警依警械使用條例第4條第1項第5款，對男子使用警槍射擊2發，至該男子腹部中彈1發，1發不慎波及協助的民眾左手掌，傷者均送醫救治。苗栗警分局目前朝殺人未遂、妨害公務等罪嫌，報請苗栗地方檢察署檢察官指揮偵辦，詳細犯案動機尚須調查釐清。

根據《聯合新聞網》報導，苗栗警分局指出，員警平時的用槍訓練，涵蓋「持槍警戒」、「制止」到「逕行射擊」等情境模擬，當犯罪嫌疑人持有致命性武器攻擊、傷害、挾持、脅迫警察人員或他人時；或有理由認為嫌疑人持有致命性武器意圖攻擊，不及時制止將危及生命安全等狀況。

綜上所述，苗栗警分局表示，為有效制止嫌犯持續追砍行為，該員警開槍對非致命部位射擊，過程中擊中嫌犯胸口，符合該條例「逕行射擊」規定，屬正當防衛及依法令之行為，開槍時機也合乎程序。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／苗栗男持刀砍警遭擊斃！民眾憂「基層開槍」恐要擔責 警分局說話了

