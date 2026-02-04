苗栗男持刀砍警遭擊斃！濺血畫面驚悚曝光 現場全還原

苗栗市「南苗菜市場」今天（4日）上午發生持刀攻擊事件，員警頭部慘遭兇嫌狠砍2刀，當場鮮血四濺，嫌犯後來被員警開槍擊中胸口送醫不治，現場目擊者也還原驚悚事發的過程。

員警遭砍到頭鮮血四濺。（圖／民眾提供）

回顧整起事件發生在7點左右，鍾男因為在市場內跟攤商發生借手機被拒絕的糾紛，掏出摺疊刀揚言要殺人，苗栗分局獲報後2名員警據報前往處理，要求鍾男放下刀，幫忙壓制鍾男的當事人黃姓攤商也還原現場，表示：「鍾男本來站在我的攤位外，表示手機沒電要跟我老婆借手機，但我老婆不借，他的刀子就拿在手上不放，我就趕快打電話報警，跟叫市場管理員來。」

被警方開槍擊中胸口的鍾男宣告不治。（圖／中天新聞）

黃姓攤商說，「管理員到場問他（鍾男）要幹嘛，他宣稱要找人討錢，管理員要他放下刀子，他卻抓著不放」，管理員則說：「黃姓攤商打電話跟我說有人拿刀站在後面，我到場問對方拿刀幹嘛，鍾男竟說要殺人，然後開始胡言亂語，我當時研判對方的精神可能有問題」、「後來警察到了也要他放下刀，雙方對峙以後警察噴辣椒水，但鍾男馬上跑掉，另一位站在鍾男前面的員警就被他拿刀插頭，黃姓攤商跟另外兩人就趕緊跑過去幫忙壓制」接著就發生鍾男被警方開槍擊中胸口，送醫不治的後續事件。

警方將鍾男送醫。（圖／中天新聞）

苗栗市長余文忠趕往醫院探望被誤擊的見義勇為羅姓男子。（圖／翻攝余文忠臉書）

案發現場。（圖／中天新聞）

