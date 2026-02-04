苗栗男持刀砍警遭擊斃！ 苗警：符合警械使用條例規定

苗栗市「南苗菜市場」今（4）日上午發生持刀攻擊事件，員警頭部慘遭兇嫌狠砍2刀，嫌犯後來被員警開槍擊中胸口送醫不治。對此，苗栗縣警局表示，初步了解現場處理員警符合警械使用條例「逕行射擊」規定，屬正當防衛及依法令之行為。

案發現場。（圖／中天新聞）

事件發生於今（4）日上午7時許，當時鍾嫌在市場內跟攤商借手機，被拒絕後心生不滿，竟掏出摺疊刀揚言要殺人，苗栗分局獲報後2名員警據報前往處理，要求鍾男放下刀，但鍾男不但拒絕還步步進逼，員警依法對他噴辣椒水制止。鍾男竟抓狂持刀砍向33歲的員警朱均諭，導致他頭部被砍中2刀鮮血直流。一旁的同僚立馬對鍾嫌開2槍，1槍打中他胸口，另一槍誤擊見義勇為幫忙壓制鍾嫌的羅姓男子左手掌，救護人員趕來將朱均諭、羅男跟鍾嫌都送往大千醫院急救，鍾男因為傷勢過重宣告不治。

警方將鍾男送醫。（圖／中天新聞）

根據《聯合新聞網》報導，苗栗縣警局說明，員警使用槍械的訓練程序，包括「持槍警戒」、「制止」到「逕行射擊」的情境模擬演練。其中逕行射擊的使用時機包括5種情況：犯罪嫌疑人持有致命性武器攻擊、傷害、挾持、脅迫警察人員或他人時；有理由認為嫌疑人持有致命性武器意圖攻擊，不及時制止將危及生命安全時；持有致命性武器的嫌疑人拒捕脫逃，將危及警察人員或他人安全時；意圖奪取警察人員配槍或其他可能致人傷亡裝備時；以及其他危害生命或身體安全的情況急迫時。

警方表示，該案員警到達現場後，嫌犯持刀對現場員警追砍，同仁為有效制止嫌犯持續追砍行為，開槍對非致命部位射擊，過程中擊中嫌犯胸口，符合警械使用條例「逕行射擊」規定屬正當防衛及依法令之行為。

