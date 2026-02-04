苗栗男持刀砍警！長期吸毒、酗酒「7年前曾砍人」 鑑定顯示：再犯風險高

苗栗持刀襲警的男子被挖出過去就曾有過砍傷他人的黑歷史。（翻攝畫面）

今（4日）苗栗市南苗市場，40歲鍾姓男子拒捕並持摺疊刀砍向員警，造成員警頭部被砍2刀重傷；事實上，鍾男過去就曾持刀砍傷他人，精神鑑定顯示，鍾男長期吸食安非他命並酗酒，罹患器質性精神病，且具有被害妄想，衝動控制能力低，若僅接受門診治療，難以降低再犯風險。

警方指出，鍾男今日上午在南苗市場向民眾借手機未果，持刀威脅要砍人，警方到場處理時，他突然持刀攻擊朱姓員警，造成頭部2刀重傷，同行員警見狀緊急開槍制止，鍾男胸口中彈，送醫不治。

7年前就曾砍人？ 精神鑑定顯示有再犯風險

據《ETtoday新聞雲》報導，鍾男自2005年起多次入院治療，7年多前曾與病友發生衝突，持鎌刀砍傷對方，經苗栗地方法院依傷害罪判處1年4個月徒刑，並裁定監護3年。當時法院囑託精神鑑定顯示，鍾男長期吸食安非他命並酗酒，罹患器質性精神病，且服藥順從性極差，出院後持續吸毒、飲酒，導致症狀未改善，智能明顯退化，認知、理解、判斷及自我控制能力都受損。

法官認為，鍾男受器質性精神病、思覺失調症之影響而有被害妄想症狀，若僅接受門診治療，尚不足以改善被告再犯之危險性，再持刀攻擊、危害他人之可能性甚高，亦有危害公共安全之虞，因此依保安法處監護宣告3年。

據了解，鍾男多次對他人做出暴力行為，包括無故持刀砍傷陌生人、恐嚇家人索錢、毀損住家、攻擊同學家屬與家人，甚至襲警等，是當地居民和警方眼中的頭痛人物。

