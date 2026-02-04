苗栗男持刀襲警遭擊斃 1民眾遭流彈傷及

員警滿頭是血，持刀的鍾姓男子中彈倒臥在地，事情發生在人來人往的苗栗市南苗市場，4日上午7時45分左右警方獲報，鍾男疑似向人借手機不成，手持摺疊刀在傳統市場走動引發恐慌，員警到場喝令丟棄刀械、噴灑辣椒水後，鍾南竟持刀攻擊員警，員警立即朝他開了2槍。

目擊攤商楊小姐表示，「當下在壓制他的時候，其實我們都是背對著，也很怕突然，可能沒有壓制住的話，其實就往我們這邊來了，因為他刀是拿在手上。」

目擊攤商黃先生說：「他拿刀子就刺警察了，然後我們有3個民眾幫忙把他壓制，警察就開槍了。」

廣告 廣告

警方表示，40歲鍾男為苗栗縣府列管精神疾病患者，他先攻擊31歲朱姓員警，造成頭部5公分撕裂傷，有3位民眾衝上前協助壓制，另一名李姓員警見狀開槍，鍾男胸部中彈，子彈未貫穿；另一名協助壓制的羅姓民眾則被流彈打傷左手，3人皆送醫治療。

苗栗縣苗栗分局副分局長徐文明認為，「男子持續持刀向員警逼近，並砍向一名員警的頭部，員警隨即為了維護自身安全，對他擊發2槍。」

苗栗縣苗栗分局副分局長徐文明說明，「男子持續持刀向員警逼近，並砍向一名員警的頭部，員警隨即為了維護自身安全，對他擊發2槍。」

大千醫院醫療副院長蔡建宗指出，「鍾姓男子左上臂、左胸、左腹部有傷勢，羅姓男子左手有傷勢，目前2位男性傷者都在本院開刀房，接受手術治療中。」

嫌犯鍾男左邊上臂、胸部、腹部皆有傷勢，經手術搶救宣告不治，其餘2人則無生命危險，詳細犯案動機警方仍在調查釐清，苗栗地檢署則已指派防範危害公眾攻擊應變小組檢察官指揮偵辦。

更多公視新聞網報導

中捷傳出持刀攻擊一傷 犯案男子身分、動機釐清中

警方建置情境模擬系統 提升員警警覺性與判斷力

【更新】矯治精障罪犯 法務部擬不限次延長監護年限

