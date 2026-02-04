苗栗男持刀闖南苗市場砍傷員警 警方開槍制伏
苗栗一名鍾姓男子今天（4日）上午持刀到南苗市場引發人群恐慌，員警獲報到場喝令棄械不從，反而揮刀攻擊，造成員警頭部受傷。警方隨即開兩槍制伏，另波及一名民眾，事件造成警民共三人受傷送醫。警方強調，此案非隨機傷人案件，鍾男犯案動機尚待調查釐清。
苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明指出，上午7時45分獲報，南苗市場米市街有男子持刀滯留引起恐慌，分局立即派遣優勢警力到場查處，到場後發現該名男子手持折疊刀，員警喝令丟棄刀械，男子不從，並持續向員警逼近。
根據現場攤商轉述，當時員警先朝男子噴辣椒水，男子像抓狂似逃跑，並在員警後退不慎跌倒時上前攻擊砍傷員警頭部。
警方隨即對男子開兩槍，一發擊中男子，一發不慎波及一旁協助壓制的民眾左手掌，傷者均送醫救治。
苗栗縣消防局指出，現場傷者共計三人，第一人為31歲員警，頭部5公分撕裂傷，意識清楚，送往衛福部苗栗醫院；第二人為45歲男性，意識躁動，胸部槍傷無貫穿，送往大千醫院；第三人協助員警壓制時受傷，由當地里長先行協助送醫。
警方強調，此案非隨機傷人案件，目前三人均無生命危險，鍾姓男子詳細犯案動機尚待調查釐清。
Yahoo奇摩關心您：不良行為，請勿模仿；拒絕暴力，尊重身體自主權。
※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢
※ 警政署 24 小時報案專線： 110
其他人也在看
圍觀民眾怒：救他幹嘛！ 男苗南市場砍警頭部2刀胸口中彈送醫
據了解，41歲的鍾姓男子4日一早就持刀在苗南市場閒晃，他疑似欲和攤商借用手機遭拒，隨後又無故指控攤商積欠租金，見他手上又持刀，讓攤商緊急報警處理。警方獲報到場時，喝令鍾男棄刀被拒，鍾男情緒激動不肯配合，警方見狀也對鍾男噴灑辣椒水，未料鍾男竟奮起挺進，朝警方頭...
苗栗縣長輩生日禮金最高1.2萬、花蓮縣兒童生日禮金可領3萬⋯一文查看你的戶籍地是否也有發錢！｜Yahoo補助通
你知道生日也有錢拿嗎？全台不少縣市都有推出生日禮金，主要是針對兒童發放；部分鄉鎮市，為了讓長輩在生日時刻能感受到關懷，也有給予生日禮金的好康。究竟哪些縣市有推出生日禮金？生日禮金金額多少？怎樣才符合領取標準？Yahoo新聞編輯室整理各縣市生日禮金發放懶人包，帶你一文掌握！
足療師「追砍路人」釀3傷！黃偉哲公布「最新影片」
社會中心／李明融報導台南市南區金華派出所前昨（3日）晚8點左右，一名在足體養生館上班的29歲男子疑似因感情方面出現問題，精神狀況不穩，帶著自己工作用的「足療刀」在斑馬線上隨機砍人，造成2男1女受傷，警方立刻將男子壓制逮捕。市長黃偉哲在案發後也立刻前往醫院探望傷者，同時公布派出所門口監視器畫面，並表示所有傷者都已即時送醫，正留院觀察中，後續相關情況，後續將跟市民朋友報告。
賴清德喊「找好老師不如找好書」讓全教產炸鍋 總統府回應了
總統賴清德3日出席「2026台北國際書展」致詞時談及閱讀與教育，但部分言論遭到掐頭去尾，扭曲為「找好老師不如找本好書」，引發全國教育產業總工會（全教產）不滿並發出聲明抨擊。對此，總統府發言人郭雅慧3日晚間出面澄清，強調相關說法遭到斷章取義，與賴清德原意完全不符。
謝衣鳯、謝典霖姊弟角力升溫 「謝爸」喊2人都太急了
彰化縣議會議長謝典霖近期動作頻頻，不僅與網紅合作拍片，公開位於溪州鄉、佔地約700坪的家族豪宅內部裝潢，引發外界「炫富」爭議，也意外掀起與親姊、國民黨立委謝衣鳯之間的政治
苗栗狂男市場「揮刀砍頭」 警轟2槍擊斃、民眾也中彈
苗栗縣苗栗市博愛街南苗市場4日發生隨機殺人案。鍾姓男子持刀進市場揚言殺人，警方到場頭部遭砍，連開2槍反擊，其中一槍誤擊民眾。
國民爸爸不手軟！黃仁勳狂創造富翁：沒CEO像我這樣 輝達25職位年薪曝
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2號離開台灣，他在台期間的一舉一動早已成為全球關注焦點。近年來，輝達股價火箭式飆漲，不僅回饋投資人，也為不少資歷深厚的員工創造驚人財富。外媒根據輝達向美國勞工部提交的H-1B工作簽證申請文件，整理出部分員工薪資數據。資料顯示，軟體工程師（SoftwareEngineer）的基本年薪介於9.2萬至42.55萬美元（約新台幣290萬至1341萬元）之間，水準相
苗栗南苗市場男疑借手機不成攻擊釀3傷！ 警開槍制伏遭砍送醫
（更新時間11：30）苗栗市南苗市場今（4）天早上傳出攻擊事件，一名鍾姓男疑似因借手機未成，竟拿著刀走進市場，市場人員見狀急忙報案，警方獲報後趕赴現場，不料嫌犯竟拿刀攻擊警察，警方隨即開槍擊中嫌犯，但
金價多頭未死、泡沫將屆？市場多空分析一次看
國際金價近日劇烈震盪，直接牽動國內銀行黃金存摺牌價走勢。受到美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任下屆聯準會（Fed）主席的「華許效應」衝擊，市場一度湧現賣壓，但在美印達成貿易協議及技術性買盤進駐下，金價於3日上演絕地大反攻，現貨金價重新站回每盎司4,900美元大關。台灣銀行黃金存摺賣出價也隨之波動，4日盤中一度來到每公克新台幣5,159元。
節氣立春：習俗、禁忌、諺語、天氣、養生重點一次看
立春落在每年國曆的2月3日或4日或5日，2026年的立春則是2月4日星期三，此時太陽在黃道上運行至315度。立春是二十四節氣中的第一個節氣，也是春天的第一個節氣。
根本沒有發酒瘋踹椅子！新北「學霸遭丟包慘被輾死」真相曝光
近日發生政大學霸溫姓役男搭多元計程車返家，卻命喪台64線快速道路的慘劇，司機林宇浚辯稱對方酒後鬧事，但12分鐘長的行車紀錄器畫面還原真相，溫男完全沒講話，也沒踢椅背發酒瘋更沒要求下車。
王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年 半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了
王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個多月，也就是1月28日的深夜，本刊直擊兩人聚完餐後，吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人相伴離開。
「酷龍」姜元來曝具俊曄抱友痛哭 紙上寫滿「熙媛啊...」好友一看心碎了
具俊曄前天（2╱2）為愛妻大S（徐熙媛）逝世1周年舉辦紀念雕像揭幕儀式，「酷龍」團員姜元來特地來台直奔金寶山墓園追思，昨深夜姜元來在IG分享此行並未事先告知老友，他心疼透露：「好不容易見到的俊曄，瘦到連26年前大S送他的衣服都還穿得下的程度。」
早餐吃「這個」竟是脂肪囤積元凶！醫推薦超級早餐 穩定血糖和情緒
你是否常常吃完早餐，不到中午就餓到發慌、精神不濟？中醫師王大元指出，這其實是身體發出的警訊！每天的能量泉源都來自腸胃，吃對早餐，不僅能讓你思緒清晰，更是避免脂肪囤積的關鍵第一步。 早餐抓緊7～9
替代役男林睿庠美國成立暗網販毒 紐約法院判30年重刑
台灣外交替代役男林睿庠涉嫌在美國成立暗網販毒，2024年於紐約被捕。紐約聯邦法院3日以分銷毒品、洗錢與販售不當藥品等罪名加重判處30年徒刑，出獄後還須監管5年及沒收上億美元資產。
頻釀悲劇！陸2027年起禁止「隱藏式」車門把手 創全球首例
中國大陸將自2027年起，禁止汽車採用「隱藏式」車門把手設計，成為全球首個淘汰該設計的國家。這類設計最早由特斯拉（Tesla）引入，並被包括小米在內的多家大陸車廠採用。
論壇共識 恢復兩岸直航正常化
國共智庫共同主辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」經深入交流討論，昨天落幕時提出五方面、十五條共同意見，包括盡快全面恢復兩岸海空...
【本日焦點】詐騙橫行 全台上萬超商成「重災區」／李貞秀就任立委：赴陸放棄國籍遭拒／看診掛號天天爆滿 代排喊價1500⋯衛生局出手
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.詐騙橫行 全台上萬超商成「重災區」 2. 李貞秀就任立委：赴陸放棄國籍遭拒 3.看診掛號天天爆滿 代排喊價1500⋯衛生局出手 4.賴疾呼：民眾可選擇走向世界或二次西進 5.金屬市場「史詩級崩盤」彭博揭主因
公司年假前一天才發年終！他歎「只有我這樣？」大票苦主掀共鳴
你領到年終了嗎？許多民眾已經陸續領到年終獎金，並著手規畫如何使用，不過也有網友抱怨，自己任職的公司要到年假前一天才發年終，意外釣出一票苦主。
見他市場大喊「我要殺人」苗栗男捨命壓制反挨槍！傷勢曝光
苗栗縣苗栗市米市街南苗市場4日發生鍾男揮刀作勢砍人，且喊著要殺人，一名員警頭被劈；另一名員警反擊開了2槍，1槍擊中犯嫌鍾男，另1槍誤擊見義勇為羅姓男子。