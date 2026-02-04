苗栗男持刀闖南苗市場砍人 警方開槍制伏送醫不治
苗栗40歲鍾姓男子今天（4日）上午在南苗市場持刀向攤商借手機未果，持續滯留攤位旁引發人群恐慌，員警獲報到場喝令棄械不從，反而揮刀攻擊，造成員警頭部受傷。警方情急之下開槍制伏，鍾嫌胸部中彈送醫不治，案由檢警偵辦中。
苗栗縣警察局苗栗分局表示，員警為維護自身及民眾安全，依警械使用條例第4條第1項第5款，對行凶男子使用警槍射擊兩發，鍾嫌胸腹中彈一發，一發不慎波及協助的民眾左手掌。
南苗市場米市街黃姓攤商說，鍾嫌上午7時30分先向妻子借手機未果，持續持刀滯留在攤位旁，經通報市場管理員到場，男子聲稱是來市場找人要錢；管理員勸說先把刀子收起來，鍾男拒絕並堅持「刀子不能放」，直到員警獲報趕來，同樣持刀與警方對峙。
攤商說，員警到場時好言勸說、喝令鍾男放下刀械，男子均不理會，遭警方噴辣椒水後情緒躁動，在市場裡亂竄，朱姓員警欲上前制伏時，遭男子攻擊連砍兩刀，頓時頭部鮮血直流，市場裡多名熱心民眾也紛紛上前想幫忙抓住男子，避免員警再遭攻擊；此時另名李姓員警情急下開槍制伏鍾嫌。
現場鍾嫌胸部中彈，羅姓男子熱心協助制伏時被流彈擊中左手掌。苗栗縣消防局將遭砍傷的員警、中彈的鍾嫌、羅姓民眾分別送往衛福部苗栗醫院、大千醫院救治。
苗栗醫院指出，受傷員警左額頭及頭頂分別有7公分、10公分傷口，造成大量失血，出血量估約500至1000cc，經緊急縫合、輸血救治生命徵象穩定，另經電腦斷層檢查，發現顱骨局部骨裂，安排送加護病房接受後續治療。
鍾嫌左上臂、左胸、左腹均有傷勢，經緊急手術仍回天乏術，苗栗地檢署證實鍾嫌送醫後不治；至於羅姓民眾左手掌槍傷，意識清楚治療中。
警方表示，此案非隨機傷人案件。經初步調查，鍾男曾在後龍市場擺攤，有殺人未遂、傷害等前科。對於整起事件，苗栗地檢署已指派防範危害公眾攻擊應變小組成員檢察官邱舒虹指揮苗栗分局偵辦，相關案情持續調查釐清中。
Yahoo奇摩關心您：不良行為，請勿模仿；拒絕暴力，尊重身體自主權。
※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢
※ 警政署 24 小時報案專線： 110
其他人也在看
圍觀民眾怒：救他幹嘛！ 男苗南市場砍警頭部2刀胸口中彈送醫
據了解，41歲的鍾姓男子4日一早就持刀在苗南市場閒晃，他疑似欲和攤商借用手機遭拒，隨後又無故指控攤商積欠租金，見他手上又持刀，讓攤商緊急報警處理。警方獲報到場時，喝令鍾男棄刀被拒，鍾男情緒激動不肯配合，警方見狀也對鍾男噴灑辣椒水，未料鍾男竟奮起挺進，朝警方頭...
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
頻釀悲劇！陸2027年起禁止「隱藏式」車門把手 創全球首例
中國大陸將自2027年起，禁止汽車採用「隱藏式」車門把手設計，成為全球首個淘汰該設計的國家。這類設計最早由特斯拉（Tesla）引入，並被包括小米在內的多家大陸車廠採用。
足療師「追砍路人」釀3傷！黃偉哲公布「最新影片」
社會中心／李明融報導台南市南區金華派出所前昨（3日）晚8點左右，一名在足體養生館上班的29歲男子疑似因感情方面出現問題，精神狀況不穩，帶著自己工作用的「足療刀」在斑馬線上隨機砍人，造成2男1女受傷，警方立刻將男子壓制逮捕。市長黃偉哲在案發後也立刻前往醫院探望傷者，同時公布派出所門口監視器畫面，並表示所有傷者都已即時送醫，正留院觀察中，後續相關情況，後續將跟市民朋友報告。
根本沒有發酒瘋踹椅子！新北「學霸遭丟包慘被輾死」真相曝光
近日發生政大學霸溫姓役男搭多元計程車返家，卻命喪台64線快速道路的慘劇，司機林宇浚辯稱對方酒後鬧事，但12分鐘長的行車紀錄器畫面還原真相，溫男完全沒講話，也沒踢椅背發酒瘋更沒要求下車。
替代役男林睿庠美國成立暗網販毒 紐約法院判30年重刑
台灣外交替代役男林睿庠涉嫌在美國成立暗網販毒，2024年於紐約被捕。紐約聯邦法院3日以分銷毒品、洗錢與販售不當藥品等罪名加重判處30年徒刑，出獄後還須監管5年及沒收上億美元資產。
黃金暴衝有底氣？還是泡沫？「黃金王子」楊天立拆解炒作遊戲：我都不懂白銀為何大漲...短線隨時會回檔
接續2025年漲幅超過6成的超強氣勢，2026開年，黃金價格持續勢如破竹向上竄攻，當一月下旬跨越5千美元關卡時，也超過了不久前華爾街投資銀行們才辛苦算出的2026年「全年」目標價…。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
賴清德喊「找好老師不如找好書」讓全教產炸鍋 總統府回應了
總統賴清德3日出席「2026台北國際書展」致詞時談及閱讀與教育，但部分言論遭到掐頭去尾，扭曲為「找好老師不如找本好書」，引發全國教育產業總工會（全教產）不滿並發出聲明抨擊。對此，總統府發言人郭雅慧3日晚間出面澄清，強調相關說法遭到斷章取義，與賴清德原意完全不符。
苗栗南苗市場男疑借手機不成攻擊釀3傷！ 警開槍制伏遭砍送醫
（更新時間11：30）苗栗市南苗市場今（4）天早上傳出攻擊事件，一名鍾姓男疑似因借手機未成，竟拿著刀走進市場，市場人員見狀急忙報案，警方獲報後趕赴現場，不料嫌犯竟拿刀攻擊警察，警方隨即開槍擊中嫌犯，但
日本UNIQLO行竊新招！自助結帳少1步驟「恐幫小偷付錢」
【緯來新聞網】自助結帳越來越普及，卻讓不肖分子有機可乘。日本近年出現不少針對自助結帳的行竊手法，小偷
經典賽》王建民坦言名單取捨兩難 古林睿煬、徐若熙以先發投手做規劃
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊昨天（3日）進行最終名單的討論，中華隊投手教練王建民表示好手眾多，挑選過程內心是蠻複雜，而他也透露旅日投手古林睿煬、徐若熙目前都規劃以先發投手做安排。
台南男隨機砍人！受害女走斑馬線後背痛痛的：流血才知被砍
台南男隨機砍人！受害女走斑馬線後背痛痛的：流血才知被砍
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
黃仁勳驚喜現身中山街頭！只為買「這1物」
生活中心／張予柔報導輝達（NVIDIA）執行長、被外界譽為「AI 教父」的黃仁勳訪台行程邁入第三天，今（31）日下午再度走入台北街頭，再度現身台北市中山區的老字號蜜餞行，親民作風再度引發關注。黃仁勳一現身便吸引大批民眾駐足圍觀，不少人拿起手機拍照、錄影，現場氣氛熱絡，彷彿街頭明星見面會。
不是中配！綠委曝「已離婚」 李貞秀回應了
[NOWnews今日新聞]民眾黨立委李貞秀昨日宣誓就職，但其中配身分面臨中國國籍難以放棄問題，更遭綠營抨擊恐對國安造成威脅。民進黨團書記長陳培瑜今（4）日表示，李貞秀已離婚，不具有中配身份，更質疑是學...
見他市場大喊「我要殺人」苗栗男捨命壓制反挨槍！傷勢曝光
苗栗縣苗栗市米市街南苗市場4日發生鍾男揮刀作勢砍人，且喊著要殺人，一名員警頭被劈；另一名員警反擊開了2槍，1槍擊中犯嫌鍾男，另1槍誤擊見義勇為羅姓男子。
史詩級反攻！黃金狂飆逾5%創18年最強紀錄
[NOWnews今日新聞]在經歷連續兩個交易日的慘烈拋售後，黃金與白銀價格於週二（3日）強勁回升。由於基本面依然穩固，逢低買盤大舉進場，推動黃金邁向自2008年11月以來最大的單日漲幅。市場報價表現現...
美國議員連番說重話！他揭：對台灣在野不耐
[NOWnews今日新聞]藍白上會期聯手在立法院擋國防特別條例，導致無法付委實質審查，引長期挺台的美國共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（RogerWicker），在社群平台點名台灣在野大幅刪減台...
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...