苗栗男持刀闖南苗市場砍人 警方開槍制伏送醫不治

苗栗40歲鍾姓男子今天（4日）上午在南苗市場持刀向攤商借手機未果，持續滯留攤位旁引發人群恐慌，員警獲報到場喝令棄械不從，反而揮刀攻擊，造成員警頭部受傷。警方情急之下開槍制伏，鍾嫌胸部中彈送醫不治，案由檢警偵辦中。

苗栗市南苗市場4日上午發生血案，持刀男子砍傷一名員警，遭開槍制伏後送醫不治，過程中流彈傷及一名民眾，檢調人員在現場採證。（中央社）

苗栗縣警察局苗栗分局表示，員警為維護自身及民眾安全，依警械使用條例第4條第1項第5款，對行凶男子使用警槍射擊兩發，鍾嫌胸腹中彈一發，一發不慎波及協助的民眾左手掌。

南苗市場米市街黃姓攤商說，鍾嫌上午7時30分先向妻子借手機未果，持續持刀滯留在攤位旁，經通報市場管理員到場，男子聲稱是來市場找人要錢；管理員勸說先把刀子收起來，鍾男拒絕並堅持「刀子不能放」，直到員警獲報趕來，同樣持刀與警方對峙。

廣告 廣告

攤商說，員警到場時好言勸說、喝令鍾男放下刀械，男子均不理會，遭警方噴辣椒水後情緒躁動，在市場裡亂竄，朱姓員警欲上前制伏時，遭男子攻擊連砍兩刀，頓時頭部鮮血直流，市場裡多名熱心民眾也紛紛上前想幫忙抓住男子，避免員警再遭攻擊；此時另名李姓員警情急下開槍制伏鍾嫌。

現場鍾嫌胸部中彈，羅姓男子熱心協助制伏時被流彈擊中左手掌。苗栗縣消防局將遭砍傷的員警、中彈的鍾嫌、羅姓民眾分別送往衛福部苗栗醫院、大千醫院救治。

苗栗南苗市場4日發生砍人事件，造成一死兩傷。（中央社）

苗栗醫院指出，受傷員警左額頭及頭頂分別有7公分、10公分傷口，造成大量失血，出血量估約500至1000cc，經緊急縫合、輸血救治生命徵象穩定，另經電腦斷層檢查，發現顱骨局部骨裂，安排送加護病房接受後續治療。

鍾嫌左上臂、左胸、左腹均有傷勢，經緊急手術仍回天乏術，苗栗地檢署證實鍾嫌送醫後不治；至於羅姓民眾左手掌槍傷，意識清楚治療中。

警方表示，此案非隨機傷人案件。經初步調查，鍾男曾在後龍市場擺攤，有殺人未遂、傷害等前科。對於整起事件，苗栗地檢署已指派防範危害公眾攻擊應變小組成員檢察官邱舒虹指揮苗栗分局偵辦，相關案情持續調查釐清中。

Yahoo奇摩關心您：不良行為，請勿模仿；拒絕暴力，尊重身體自主權。

※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢

※ 警政署 24 小時報案專線： 110