苗栗男持柴刀隨機砍人！吸毒闖超商自摔 依傷害、恐嚇罪嫌移送

苗栗市為公路一帶昨（25）日下午發生一起持刀攻擊事件。一名何姓男子先後在髮廊前及超商內持柴刀揮舞，造成一名婦人受傷，警方獲報後到場將人壓制，並於今（26）日下午移送檢方偵辦。

何男遭依傷害及恐嚇罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦（圖／翻攝自苗栗地檢官網）

警方調查，昨日下午約16時55分，30歲何姓男子在源林街、為公路一家髮廊前，持柴刀朝一名53歲婦人腰部揮砍，所幸刀刃不利，且隔著衣物，婦人僅受輕傷，隨後自行就醫。犯案後，何嫌步行離開，途中曾敲擊一輛停等紅燈的自小客車車身，並一度跌倒在路旁。

何嫌隨後進入路口北側一間超商，持柴刀向櫃台方向揮舞，過程中因步伐不穩多次跌倒，造成現場民眾驚慌逃離。北苗派出所於17時10分許接獲報案後，立即派員趕抵現場，當場將何嫌壓制並帶離。

警方指出，何嫌有多年吸毒紀錄，並經醫師診斷罹患思覺失調症，平時由衛生單位列管追蹤。警方現場評估其身心狀況後，啟動戒護就醫機制，並通報心理衛生單位指派社工到場協助。全案依傷害及恐嚇罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，並建請檢方評估是否聲請羈押，以防止再犯。

