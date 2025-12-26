苗栗男柴刀隨機砍婦人再闖超商揮刀 檢聲押獲准

30歲何姓男子持鐮刀隨機攻擊路人，又闖超商對店員揮刀，遭警方壓制，檢方訊後聲押獲准。讀者提供



苗栗市昨發生隨機攻擊案件，何姓男子持柴刀劈傷一名婦人，又闖入超商意圖攻擊店員，遭警方壓制。苗栗地檢署偵訊後，今（12/26）依傷害罪、恐嚇危安罪嫌，認為何男有反覆犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

男子張文19日才在台北市犯下震驚全台的隨機砍人案，昨天下午16時55分，又有一名30歲何姓男子不明原因，持鐮刀在苗栗市源林街攻擊一名婦人，隨後徒步於下午17時2分，跑到為公路一家超商，持刀作勢攻擊櫃檯店員，婦人送醫後無大礙，超商店員則未被砍中。

廣告 廣告

距離超商150公尺的北苗派出所獲報，趕緊派員到場，迅速壓制何男並將他戒護就醫，帶回派出所後，通報心理健康中心指派社工協助，全案依傷害、恐嚇罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗檢表示，本案由防範恐怖攻擊應變小組成員呂宜臻檢察官偵辦，經訊問後，認定何男涉犯《刑法》傷害罪、恐嚇危安罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有再實行同一犯罪之虞，向苗栗地方法院聲請羈押，法院認為檢方聲請理由成立，裁定羈押獲准。

更多太報報導

好消息！張文隨機砍人案增1人出院 4人住院治療中

幽默祝福徐若熙旅日 王建民：你走了兄弟才能鬆口氣

又見隨機砍人！30歲苗栗男持刀捅路人 再衝超商揮刀遭壓制