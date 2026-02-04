苗栗男砍傷警遭開槍擊斃！王浩宇：嫌犯家屬若告警 律師費我出

鍾姓男子南苗市場持刀砍傷員警，遭警開槍壓制，送醫搶救宣告不治。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 苗栗南苗市場今日發生持刀傷人案，40多歲鍾姓男子持摺疊刀揚言砍人，2員警獲報到場處理，鍾男持刀襲警，李姓員警連開兩槍，一槍擊中鍾男胸部，緊急送醫急救宣告不治，前桃園市議員王浩宇指出，如果嫌犯家屬提告開槍的員警「警察的律師費他來出」。

王浩宇發文指出，苗栗南苗市場的嫌犯已不治，依照過去的經驗，家屬99%會提告員警「執法過當、過失致死」，希望苗栗縣縣政府警察局能夠支持員警，更直言「如果警察辯護需要律師費，我可以幫忙出，我相信大家也都很願意出的。支持警方，硬起來就對了」。

員警趕至現場，喝斥鍾男丟棄手上摺疊刀但鍾男仍持刀移動，員警立即對鍾男噴灑辣椒水，但鍾男仍持刀逼近並砍傷朱姓員警，當時鍾男與朱姓員警扭打一團，且鍾男持刀傷人，李姓員警距離2人僅2、3公尺，開槍制止鍾男、保護同事。

苗栗警分局指出，警械使用條例第4條第1項第5款規定，「警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認有受危害之虞時。」李員開槍時機合乎程序。

