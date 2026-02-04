苗栗男砍警中彈亡！鍾東錦致敬開槍警：勇於用槍是必要之惡

苗栗南苗市場4日清晨7點發生砍人案，一名41歲鍾姓男子持刀叫囂，2名員警衝上去制止，其中一人頭部遭砍2刀，另外一名員警連開兩槍，鍾男送醫急救後不治身亡。對此，苗栗縣長鍾東錦直言，沒有員警果斷用槍，傷者人數可能往上增加，「非常時刻，勇於用槍，是必要之惡。」

鍾東錦在臉書粉專發文指出，一早發生在南苗市場的傷人案，員警果斷用槍，如此危急的關頭，做下關乎人命的重要決策，需要多大勇氣？容我在此向捍衛人民生命安全的警員致敬。「一槍擊中嫌犯，一槍誤傷協助壓制的正義市民，一個場景兩種際遇，但都是英勇挺身的平民英雄。」

他表示，開槍警員眼見同袍受傷倒地，再不做出積極行動，那麼可能會有更多市民受害，而受到流彈波及手掌的正義市民，經急救後約三個月至半年即可康復，是不幸中的大幸，恢復後手部功能不受影響。

「縣府會肩負起所有醫療費用，保障員警以及市民的生活無虞」，鍾東錦還提到，因故往生的嫌犯，因其長年受精神疾病的困擾，且有一段時間未延續就醫，致使今天憾事發生，請家屬節哀，也再次提醒我們關於相關追蹤機制的重要性。針對縣內列管類似疾病人口，建立就醫時序的通報機制，他強調，「家人多一點關心，醫事單位與主管機關緊密連結，每個人多出一點力，我們多做一點事，那麼為此流的眼淚就能更少一些。」

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

