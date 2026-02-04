苗栗男砍警遭擊斃！ 王浩宇：嫌犯家屬若提告，警察律師費我出

苗栗南苗市場今上午發生砍人事件，凶嫌遭警察開槍擊中後送醫不治。（翻攝畫面）

苗栗市「南苗市場」今（4日）上午發生一起砍人事件，一名鍾姓男子持刀揚言殺人，見警察到場竟朝其中一名員警頭部猛刺，另一名員警急忙開槍制伏，鍾男胸口重彈後送醫不治身亡。

據報，鍾男今清晨7點多在南苗市場手持摺疊刀閒晃，還揚言要殺人，朱姓、李姓男警獲報後趕抵現場，鍾男竟持刀朝朱姓員警頭部猛刺，2人扭打成一團，一旁見義勇為的民眾也衝上前協助員警。

李姓員警見狀立刻連開2槍，一槍擊中鍾男的胸口，另一槍則誤傷協助的民眾手掌。鍾男中彈後被送往大千醫院搶救，但仍應傷勢過重宣告不治。

前桃園市議員王浩宇見此新聞有感，在臉書發文表示如果鍾男的家屬要提告，他願意出警察的律師費，「警察真的很可憐，不敢開槍的主要原因，就是幾乎每次都會被告，然後拖很多年，表面上警察局會協助，但是心理壓力都在警察身上。」

王浩宇也說，相信不只是他，如果警察需要律師費，全部人都會幫忙，「這是台灣人的良心跟善良。」並希望苗栗縣政府警察局不要警察等一回來，就叫他寫檢討報告。

據報，苗栗縣警察局初步了解後表示，嫌犯持刀追砍員警，為有效制止嫌犯持續追砍行為，開槍對非致命部位射擊，過程中擊中嫌犯胸口，符合《警械使用條例》中「逕行射擊」的規定，屬正當防衛及依法令之行為。

