苗栗男突在車內昏迷OHCA 民眾警消接力CPR搶回1命

記者陳佳鈴／苗栗報導

一名田姓男子在藥局前臨停領藥時，突然在車內昏迷失去意識，呈現無呼吸心跳的狀態。家屬呼求救命，許多民眾上前幫忙。(圖/翻攝畫面)

苗栗卓蘭日前發生一起緊急救援事件，一名田姓男子在藥局前臨停領藥時，突然在車內昏迷失去意識，呈現無呼吸心跳的狀態。所幸路過民眾與趕抵的警消人員即時合作施救，讓男子在抵達醫院前重新恢復心跳，成功從鬼門關前被拉回。

大湖分局卓蘭分駐所表示，當晚接獲報案，指稱中正路一間藥局前有駕駛倒臥車內、毫無反應。員警與消防救護人員獲報後立即馳援，只見43年次的田姓男子倒在駕駛座上，呼喚皆無反應，情況十分危急。

經了解，田男當時駕車載妻子前來領藥，剛停妥車輛便突然癱軟倒下。家屬驚覺異狀後，立即向周邊民眾求助，眾人合力將田男從車內移出，並依指示開始施作初步急救。警消到場後，一方面協助疏導現場動線，確保救護人員能快速介入，一方面安撫焦急的家屬情緒。

消防救護隊隨即接手施以心肺復甦術（CPR），經多次壓胸與急救處置後，田姓男子終於在現場恢復自主心跳，情況明顯好轉。(圖/翻攝畫面)

消防救護隊隨即接手施以心肺復甦術（CPR），經多次壓胸與急救處置後，田姓男子終於在現場恢復自主心跳，情況明顯好轉。隨後在警消協助下，男子被抬上救護車，緊急送往東勢農民醫院接受後續治療。院方回報，因救援即時，男子並無大礙，已度過危險期。

大湖分局表示，本次成功救援，全仰賴民眾、警消緊密合作，在黃金時間內採取正確行動，避免悲劇發生。警方也提醒，民眾若於行車途中感到身體不適，務必及早就醫或停靠安全處所休息，切勿勉強駕駛，以保障自身與他人安全。

