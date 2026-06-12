苗栗男警車禍重創胸腔命危 微創手術成功搶救

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〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名謝姓男警騎機車上班途中，不慎與汽車發生碰撞，強烈撞擊造成他嚴重胸部創傷，被緊急送往衛福部苗栗醫院救治，發現除有多處肋骨骨折外，還合併氣血胸、肺挫傷、肺臟撕裂傷及縱隔腔氣腫等複雜胸腔傷害，情況危急。經苗栗醫院胸腔外科團隊立即施以微創肺臟修補及肋骨固定手術後，恢復良好，已順利康復出院。

苗栗醫院表示，謝姓男警到院時胸部劇烈疼痛，並伴隨呼吸困難症狀。醫療團隊透過電腦斷層檢查確認有多處肋骨骨折合併胸腔內出血及肺部損傷。由於胸腔創傷恐影響正常呼吸功能，若未及時治療，可能引發呼吸衰竭、感染等嚴重併發症，因此立即啟動手術治療計畫。

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此次手術由苗栗醫院胸腔外科團隊醫師陳俊諺執行，包括胸腔內視鏡影像輔助肺臟修補術、血胸清除手術及肋骨骨折復位內固定手術。透過微創胸腔鏡技術，精準處理胸腔內出血與修補肺臟撕裂傷，同時利用肋骨固定系統重建胸壁穩定性，降低患者疼痛與呼吸負擔。

陳俊諺表示，胸部外傷是交通事故中常見且高風險的傷害類型，多處肋骨骨折不只是疼痛問題，更可能伴隨肺臟撕裂傷、氣胸、血胸及肺挫傷等危及生命的併發症。若骨折移位明顯或造成胸壁不穩定，除了影響呼吸功能外，也可能增加肺炎、慢性疼痛及肺功能下降等風險。

陳俊諺指出，近年來胸腔鏡微創手術結合肋骨固定手術已成為治療嚴重胸部創傷的重要方式，不僅能有效控制胸腔內出血及修補肺部損傷，也能穩定胸壁結構、減輕疼痛，幫助患者提早下床活動、降低併發症發生率，並縮短住院天數，加速恢復日常生活。

謝姓男警術後在胸腔外科、麻醉科及護理團隊跨專科合作照護下，恢復良好，胸痛及呼吸困難症狀明顯改善，已順利康復出院，後續安排接受門診追蹤治療。

苗栗醫院院長徐國芳提醒民眾，交通事故後若出現胸痛、胸悶、呼吸困難、咳血或持續疼痛等症狀，即使外觀傷勢不明顯，也可能隱藏嚴重胸腔損傷，切勿輕忽，應儘速就醫接受專業檢查與治療，把握黃金治療時機，降低併發症及生命風險。

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