苗栗男超標4倍酒駕追撞3車！警依公共危險罪嫌送辦

李男酒駕追撞3車，酒測值高達1.04mg/L，遠超法定標準4倍之多。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 苗栗縣竹南鎮昨日中午發生嚴重車禍，一名30歲李姓男子喝到酩酊大醉仍駕車返家，行經台61線西濱快速道路與博愛街口時，因精神恍惚，高速追撞前方3車，李男酒測值高達1.04mg/L，事故還波及分隔島的指示牌，警方依公共危險罪嫌移送李男。

竹南分局指出，家住苗栗市的30歲李男，辯稱因心情不佳，獨自一人在竹南龍鳳漁港喝悶酒，隨後駕駛休旅車欲返家，沿台61線西濱快速道路快車道北往南行駛，因酒駕導致注意力下降發生追撞，導致前方江姓、康姓及林姓男子駕駛的3輛自小客車遭碰撞。

警方獲報趕抵現場，發現李男身上散發濃濃酒氣，經實施酒精濃度檢測，數值竟高達1.04mg/L，遠超法定標準的0.25mg/L四倍之多，李男頭部有輕微腦震盪，傷勢較為嚴重被送至為恭醫院，另2名駕駛輕傷也送醫院檢查。

全案訊後，警方依涉犯《刑法》公共危險罪將李男移送苗栗地檢署偵辦。竹南分局呼籲，酒後駕車不僅是拿自己的命開玩笑，更是嚴重威脅其他用路人的生命財產安全，警方將持續強力執法，請民眾切勿心存僥倖。

