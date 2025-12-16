苗栗男退伍後失蹤16年「教召從未到」 家屬聲請死亡宣告獲准

苗栗有位男子退伍後隔年就失聯，家屬在2009年報案但至今已經16年仍渺無音訊，忍痛跟法院提出死亡宣告聲請，近日法官判准。

苗栗地院。（圖／Googlemap）

全案源於阿宏（化名）的父親，在2009年4月6日前往竹南分局大同派出所，報案指稱兒子在退伍後隔年就失聯，警方當時受理報案，阿宏旋即被列為失蹤人口。

只是等待到第7年（2016年），還是沒有他的音訊，阿宏的哥哥只好忍痛前往苗栗地方法院，提出死亡宣告聲請。法院受理後，依職權調閱阿宏的各項紀錄，包含有無現身教召的紀錄、台灣高等法院被告前案紀錄表、在監在押全國記錄表、入出境資訊連結作業，以及勞保局與健保被保險人投保資料等，後來發現阿宏從1984年10月12日辦理勞保退保之後，便再無任何官方紀錄或相關資料可循。

苗栗地院法官最後在近日，認定阿宏的哥哥提出的死亡聲請屬實並判准，判決書中寫道：「阿宏從2009年4月6日起生死不明，失蹤期間已滿7年，符合《民法》中第9條第2項規定，推定其於2016年4月6日下午12時死亡。」全案可再提出抗告。

