苗栗男長期便秘下狠招！拿「長管灌腸」捅破直腸…宿便全灌進腹腔險喪命

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗一名65歲黃姓男子，長期飽受便秘所苦，因飲食控制無法改善，只能仰賴強力軟便劑幫忙，有時候還必須自行灌腸疏通。近日，黃男因解便困難，竟異想天開，拿長管子打算自行深入灌腸，結果不小心捅破直腸，被送到醫院時，因糞水流入腹腔，引發嚴重腹膜炎，經及時開刀才保住性命。

大千醫院外科部主任馮啟彥表示，黃男因嚴重便秘，每天都服用強力軟便劑，但還是無法順暢排便，因此黃男每隔兩三天，就會自行灌腸。近期，黃男因3天沒解便，自行灌腸又沒有效果，竟異想天開，拿長管子打算把瀉藥送進直腸深處灌腸，結果不慎捅破直腸，因腹部劇痛，被家屬送往大千醫院救治。

男子因便秘自行灌腸捅破直腸，大量宿便流進腹腔，引發嚴重腹膜炎。（圖／大千醫院提供）

院方緊急安排電腦斷層掃描發現，黃男的直腸上端處出現巨大破洞，已有糞水從破洞流入腹腔，院方立即進行腹腔鏡手術，在直腸上端靠近乙狀結腸的轉彎處，找到一個直徑2公分的破洞，研判是黃男太用力灌腸，造成腸道破損，大量宿便流進腹腔，引發嚴重腹膜炎，幸好經及時手術治療，保住性命。

馮啟彥指出，灌腸是在便秘時一種刺激排便的急救方式，但應該在醫師指示下謹慎使用且不宜長期依賴，因為過度使用可能導致肛門撕裂傷、痔瘡破裂出血、大腸黏膜受損等，甚至引發腸道破裂，導致腹膜炎。

男子因長期便秘，自行拿管子灌腸，不慎捅破直腸引發腹膜炎，差點小命不保。（圖／大千醫院提供）

馮啟彥建議，改善便秘應先從調整飲食、培養生活習慣及規律運動著手，像是增加膳食纖維，多吃蔬果、全穀類，每日飲水1500至2000毫升，補充益生菌。另外，也可以培養定時排便習慣，如廁使用板凳墊高雙腿，幫助放鬆骨盆底肌肉，不要強忍便意。

馮啟彥提醒，便秘容易引發痔瘡出血及肛門裂傷等問題，患者務必就醫，與醫師討論適合的治療方式，切勿自己強行灌腸，以免因直腸破裂、細菌感染，引發腹膜炎、敗血症，甚至休克死亡。

