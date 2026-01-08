苗栗男除草遭虎頭蜂狂螫20處！呼吸困難插管急救

苗栗縣頭屋鄉象山村濫坑地區昨日上午9點33分發生虎頭蜂攻擊民眾事件。根據苗栗縣政府消防局表示，61歲胡姓男子在田間進行除草作業時，疑似驚動虎頭蜂窩，遭到蜂群大規模攻擊。

救護人員抵達現場時，發現胡姓男子身上密密麻麻約有20多處螫傷，喉嚨出現紅腫症狀，頻頻呼喊無法呼吸，並逐漸意識不清。儘管現場仍有殘餘蜂群飛舞，救護人員仍冒險將胡男拖出草叢，以人力搬運方式抬上救護車。

胡男的54歲妻子徐姓婦人、32歲兒子及66歲堂兄聞訊趕往救援，三人手部、大腿及頭部也遭到蜂螫。所幸三人並未出現過敏反應，僅有輕微傷勢。

四名傷者於上午10點3分全數送抵衛福部苗栗醫院急救。胡姓男子因出現嚴重過敏反應，呼吸困難且意識不清，醫療團隊立即進行插管治療，暫時紓解呼吸困難問題，目前仍在住院觀察中。其餘三名家屬經治療後狀況穩定。

胡男兒子向救護人員表示，父親當時正在進行例行除草工作，可能不慎驚動蜂窩引發攻擊，隨即向家人發出求救訊號。家人趕往現場協助時也遭到蜂群攻擊。

消防局第一大隊提醒民眾，在山區、田間或草叢進行作業時應提高警覺，避免驚擾蜂群。若不幸遭蜂螫傷，特別是出現呼吸困難、意識改變等過敏反應時，應立即撥打119請求協助，避免延誤治療時機。

