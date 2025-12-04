苗栗男駕車「高速撞斷電桿」下車狂奔！脖子有刀傷命危

苗栗縣後龍鎮今天（4日）發生慘烈事件，有輛車以時速破百的高速自撞電線桿後，駕駛竟然下車狂奔，警消找到他的時候，看到脖子有明顯刀傷，大量失血送醫搶救中。

車禍現場。（圖／警方提供）

據警方的調查，傷者現年54歲，車禍發生在今天上午7點25分，當時他1個人開車，沿著溪洲里的溪州路由北往南行駛，行經勝利街附近時不明原因自撞路旁電線桿，事後下車步行往一旁的田地，整輛車幾乎撞到全毀。

車禍現場。（圖／警方提供）

消防局則指出，發現他的時候，看到其脖子跟喉嚨大量失血、有明顯刀傷，身旁還有一把剪刀，當下緊急制止他做出進一步的動作，立即為其包紮、止血及送醫，目前該男子尚未脫離險境。

廣告 廣告

車禍現場。（圖／警方提供）

車禍現場。（圖／警方提供）

車禍現場。（圖／警方提供）

車禍現場。（圖／警方提供）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

未察覺退休校長落單罹難涉過失致死？橋檢今傳喚領隊

影/台南烏樹林暫置場大火悶燒灌救13天 昨晚完全撲滅

絕對能源涉吸金詐騙 檢起訴17人、主嫌遭求重刑18年