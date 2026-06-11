苗栗男「吃荔枝」卻測出酒測值？警證實：這是真的

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記者陳佳鈴／苗栗報導

正值荔枝季節，苗栗有民眾吃了荔枝沒喝酒卻測出酒測值。（示意圖／PIXABAY）

荔枝產季到，吃顆荔枝竟可能讓你酒測「中獎」！苗栗縣警局長李忠萍在縣議會總質詢中證實，荔枝、榴槤等水果吃完後，口腔會殘留酒精，馬上吹氣酒測確實可能出現超標數值，警方已要求員警執勤時，若民眾反映有吃水果狀況，應提供礦泉水讓當事人漱口後再行檢測。

吃1顆荔枝險超標 影片曝光引關注

議員黃芳椿在質詢時播放一段網路影片，畫面顯示當事人吃完1顆荔枝後隨即酒測，結果數值險些超標。黃芳椿憂心，此現象恐被有心人士利用，以「假吃荔枝」掩護真正酒駕的行為。縣警局長李忠萍直接回應「這是真的。」

陳情人吃荔枝沒喝酒卻驗出酒測被移送 自費抽血證清白

事實上，議員徐永煌前天也提出類似陳情案例，指有民眾未飲酒卻因吃了荔枝與麵包，酒測值高達0.26，遭超標移送法辦。當事人事後自費至醫院抽血檢測，血液酒精濃度竟為零。李忠萍表示，警方會將抽血結果報告一併提交給檢察官，作為裁量參考。

吃荔枝遇酒測！警方：有疑慮先漱口再測

警方說明，酒測並非無差別執行，通常是當事人出現臉紅等疑似飲酒跡象，才會實施。若民眾擔心水果或食物造成口腔殘留酒精，可主動要求先以礦泉水漱口後再接受檢測，以確保數值準確。

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