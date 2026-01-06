苗栗男「失控嘶吼」又持鐵棍猛砸！民眾嚇壞：怕是張文翻版 驚悚畫面曝

記者林意筑／苗栗報導

昨（5）日上午8時許，苗栗市街頭上有一名中年男子，手持著鐵棒不斷對著路過人群叫囂，還拿著不明鐵器對著地板猛砸，有民眾見狀拿出手機拍攝並詢問對方「你叫什麼名字？」，一旁阿姨則上前提醒「他是附近有問題的人，不要理他，趕快離開」，男子失控的影片曝光引起網友熱議，留言「他是吸強力膠的那個嗎？每次都在這附近吸超可怕」、「苗栗張文」。

苗栗男對著人群失控嘶吼，民眾見狀紛紛閃避。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

透過影片可見，昨日上午8時許在苗栗市復興路上，有名身穿黑衣、黑褲的男子疑似情緒失控，因不明原因不斷對著人群叫囂，不僅手拿鐵棒揮舞，甚至還以不明鐵器對著地板猛砸，而男子的腳踏車更是被丟在一旁，許多路過民眾見狀紛紛閃避，深怕遭男子攻擊。

男子持不明鐵器對著地板猛砸。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

有民眾拿起手機拍下男子失控畫面，並詢問對方「你叫什麼名字？」，黑衣男只是不斷叫囂，未回應，最終一大群人漸漸遠離，而黑衣男則牽起一旁的腳踏車離去。事後民眾打電話向警方報案，員警獲報趕抵時黑衣男已離開現場，後續經民眾提供拍攝畫面，員警立即辨認出黑衣男是附近住戶，並主動通知該男子到案說明，後續將通報衛生局協助介入輔導。

