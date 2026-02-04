苗栗男「揚言開殺」警遭砍！凶嫌「中1槍」民眾被波及

社會中心／綜合報導

苗栗市南苗市場4日清晨發生隨機攻擊事件，一名41歲鍾姓男子持刀在市場內遊走並揚言殺人。2名員警獲報趕抵現場，嫌犯鍾男見員警現身，竟持刀砍傷一名員警頭部。現場3名民眾上前見狀協助制伏，另一名員警則是連開兩槍制止，其中一槍擊中嫌犯胸口，另一槍則誤傷協助民眾的手掌，共3人受傷送醫。詳細案情仍待警方進一步調查。

苗栗市南苗市場今（4）日清晨7時40分許發生隨機砍人血案，一名41歲鍾姓男子不明原因持刀在市場內遊走，情緒失控叫囂，更揚言要「殺死人」。現場一度陷入恐慌。警方獲報趕抵現場時，殺紅眼的鍾男見警不退反進，突然持刀朝其中一名員警頭部揮砍，導致該名員警頭部中2刀、當場濺血。事發瞬間，3名熱心民眾不顧危險衝上前協助壓制凶嫌。

最新／苗栗男市「揚言開殺」警頭部遭砍！他開2槍「波及無辜民眾」共3人送醫

苗栗市南苗市場4日清晨7時40分許發生隨機砍人血案，41歲鍾男不明原因持刀在市場內遊走，更揚言要「殺死人」，兩名員警獲報到場制止凶嫌畫面曝。（圖／翻攝畫面）





眼見同袍受傷、熱心民眾與凶嫌糾纏，另一名員警情急之下連開兩槍制止，一槍擊中鍾男胸口使其失去行動能力，另一槍則在混亂中誤傷協助民眾的手掌。警消獲報後立即啟動大量傷病患救援機制，將頭部遭砍的員警、胸口中彈的鍾姓犯嫌，以及手掌中彈的熱心民眾，分別送往醫院搶救。目前3人正在接受治療中。至於鍾男為何會持刀隨機攻擊？以及警方用槍時機與誤傷責任歸屬，苗栗警分局已封鎖現場鑑識，並調閱監視器進一步釐清案發經過。

苗栗男市「揚言開殺」警頭部遭砍！他開2槍「波及無辜民眾」共3人送醫

41歲鍾男持刀在市場內閒晃，並揚言要「殺死人」，現場爆槍響，凶嫌「胸口中槍」，民眾手掌被誤傷。（圖／翻攝畫面）

