苗栗百變影城文創園區開幕 票價一次看！後龍、竹南人免費

【緯來新聞網】苗栗縣後龍鎮「百變影城文創園區」於29日正式啟用，該園區為民間BOT案，由技嘉科技董事長葉培城投資超過3.5億元興建，歷時近5年完工，成為結合影視製作與觀光體驗的複合型場域，目標帶動地方產業轉型與觀光發展。

苗栗百變影城文創園區開幕。（圖／翻攝FB）

「百變影城文創園區」其場景涵蓋1910年至1970年代台灣歷史街景，包括老街、三合院與日式街道，並設有兒童遊憩館、沙灘與露營區等設施，期望成為影劇團隊拍攝據點及家庭旅遊景點。

苗栗百變影城文創園區開幕。（圖／翻攝FB）

園方指出，後龍及竹南鎮民經身分認證後可享免費入園優惠，其他苗栗縣民則可享票價半價，相關措施將由苗栗縣政府另行公告。園區表示，此優惠政策旨在回饋在地居民，並配合地方觀光與文創政策推展。

苗栗百變影城文創園區開幕。（圖／翻攝FB）

根據苗栗縣政府說明，該園區除推廣影視拍攝外，亦將定期舉辦主題展覽、文創市集與親子活動。縣長鍾東錦表示，期盼透過此園區與文創觀光的結合，吸引國內外遊客造訪，提升苗栗在全台觀光版圖中的競爭力。



園方指出，百變影城由葉培城創辦，基地位於竹南與後龍交界地帶，前身為閒置遊憩用地。園區後續規劃將持續招商影視團隊進駐，推廣苗栗成為台灣影劇拍攝重要據點之一，並透過相關營運活動刺激周邊經濟效益。

