苗栗砍警狂男不治 王浩宇：嫌犯家屬若告員警，律師費我出

記者李鴻典／綜合報導

苗栗1名鍾姓男子今（4）日上午持刀到南苗市場引發人群恐慌，員警獲報到場喝令棄械，男子不從反而揮刀攻擊，造成員警頭部受傷；警方隨即開2槍制伏。稍早傳出男子不治；前桃園市議員王浩宇表示，如果嫌犯家屬提告開槍的員警，警察的律師費他要出。

鍾姓男子今（4）日上午持刀到南苗市場引發人群恐慌。（圖／翻攝畫面）

南苗市場米市街今天上午發生鍾男持刀滯留引起恐慌，警方獲報後派遣優勢警力到場查處。到場後發現鍾男手持折疊刀，員警喝令丟棄刀械，男子不從，並持續向員警逼近。後來員警先朝鍾男噴辣椒水，結果抓狂逃跑，也在員警後退不慎跌倒時出手攻擊、砍傷員警頭部。

警方隨即對鍾男開2槍，1發擊中鍾男，1發不慎波及一旁協助壓制的民眾左手掌，傷者均送醫救治。

稍早傳出鍾男送醫後不治，王浩宇在社群平台發文寫下，剛剛苗栗的事，嫌犯已經不治。「如果嫌犯家屬提告開槍的員警，警察的律師費我出」。

王浩宇進一步說明，他表示，苗栗嫌犯已經不治。依照過去的經驗，家屬99%會提告員警的，執法過當、過失致死。希望苗栗縣縣政府警察局，能夠支持員警。

「如果警察辯護需要律師費，我可以幫忙出，我相信大家也都很願意出的。支持警方，硬起來就對了」。

