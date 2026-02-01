苗栗研議設點 分類營建廢棄物

苗栗縣各處山區經常發生不肖業者濫倒營建裝潢廢棄物，縣長鍾東錦近日在縣務會議上，要求18鄉鎮市公所研議，協助提供2至3處空間，作為營建廢棄物分類之用，並請環保局、水利處、地政處等相關單位積極研議具體方案，協助縣內小型裝潢、土木包工業者，有合規、合法的處理場，從根本來解決濫倒廢棄物問題。

環保局長陳華盛說，營建工程產出的廢棄物包含「營建混合物」及「土木或建築廢棄物混合物」，經查苗栗縣內處理「營建混合物」再利用機構共3家，分別為福宏土資場、佳生企業及富佑土資場，以收受工程施工建造、建築拆除、裝修工程及整地刨除所產生的事業廢棄物為主，但苗栗縣目前尚無「土木或建築廢棄物混合物」的公民營處理場。

廣告 廣告

環保局為了解及管制營建混合物流向，確保廢棄物去化無虞，於民國114年12月1日邀集3家再利用機構開會研商，請再利用機構配合加強收受縣內小型工程產出的營建混合物，並確實依規再利用及申報，環保局並制定「苗栗縣營建混合物產生源隨車證明文件」，提供家戶裝潢修繕或小型工程產出營建混合物清運時使用。

地政處說明，作為營建廢棄物分類使用的土地，其使用應符合非都市土地使用管制規則的規定。若以容許使用方式申請，則依甲、乙、丙、丁種建築用地、農牧、林業、礦業及窯業用地，有廢棄物資源回收貯存設施的容許使用項目，因許可的內容不同，應由各目的事業主管機關依規定審核。