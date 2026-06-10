苗栗科技工程師崩潰狂砸3店貨架！ 遭警逮捕瞎扯「肛門痛」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

苗栗頭份尚順育樂中心昨（9）日晚間發生情緒失控鬧事案。一名35歲陳姓科技工程師於晚間7時許突然情緒激動，在商場一樓對著身旁貨架發洩，徒手將3間店家的衣服、背包等商品全數推倒在地，造成商品散落一片。

苗栗一名35歲陳姓科技工程師於晚間7時許突然情緒激動，在商場一樓對著身旁貨架發洩，徒手將3間店家的衣服、背包等商品全數推倒在地，造成商品散落一片。（圖／警方提供，下同）

現場員工聞訊前往勸阻，53歲黃姓男員工在協助壓制陳男的過程中，手腕不慎碰觸到陳男牙齒，造成撕裂傷。根據消防單位救護紀錄，事件於晚間8點4分接獲報案，黃男經救護處置後送往為恭醫院治療。

警方獲報將陳男帶回派出所，晚間8點22分，陳男於派出所內出現胃痛及肛門痛症狀，經救護人員處置後亦送往為恭醫院檢查。檢查結果顯示並無大礙。

廣告 廣告

根據了解，陳男為桃園一家科技公司的工程師。家屬表示，陳男疑因工作壓力大，近期出現幻聽等症狀。由於陳男未帶毒品、沒有精神病史，警方依《警察職權行使法》對其實施保護管束措施。

受損店家均表示暫不提出毀損告訴，也不追究相關責任，最終由陳男家屬將其帶回。頭份警分局長郭譯隆表示，警方執行保護管束措施，是以維護當事人及社會大眾安全為首要考量。郭分局長呼籲，若發現身邊親友出現情緒失控、精神狀況異常等情形，應及早尋求醫療協助，共同建構完善的社會安全防護網，避免憾事發生。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

更多中天新聞網報導

影/新竹氣爆釀2死！麵包店夫妻遭牆壓亡 兒女悲痛招魂

新竹氣爆害麵包店夫妻雙亡！ 檢察官：死因失血性休克

新竹氣爆2死！消防神主牌警告：瓦斯漏氣別碰電器開關