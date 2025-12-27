苗栗科技教育競賽登場 263位小將同台競技、爭取全國賽門票

苗栗縣政府二十七日與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合作共同辦理「苗栗縣一一四學年度科技教育創意實作競賽」。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣政府二十七日與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合作共同辦理「苗栗縣一一四學年度科技教育創意實作競賽」，競賽核心聚焦於「運算思維、程式設計及解決問題」，期望透過科技讓孩子能理解世界、也能回應世界的方式。

今年度競賽分為生活科技、資訊科技兩大組別，共有四十二所國中小、二六三位選手參賽，其中生活科技組有五十二隊、一五六位國中生，競賽主題為「智慧城市的資源回收物流挑戰」；資訊科技組有七十一名國中生及三十六名國小生參賽，

二十七日競賽於後龍鎮國教輔導團教師研習中心登場，副縣長邱俐俐在通霄國中學生的帶領下，操作由學生製作的機械，對此感到佩服並為所有選手們加油打氣，挑戰自我為自己及學校爭光，二十七日獲獎隊伍將代表苗栗縣參加明年四月全國決賽

副縣長邱俐俐表示，這場競賽是孩子走向更大舞台的重要一步，期許孩子們記得自己全心投入的模樣，帶著這份經驗，繼續嘗試、繼續創造，縣府也會持續成為學校與孩子最穩定的後盾，讓科技教育在苗栗真正扎根、慢慢開花。