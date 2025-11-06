苗栗移工化身「宰犬狠毒屠夫」！屍塊內晶片掃出身分飼主淚崩

苗栗大湖一名果農的愛犬「多多」失蹤2個月後，竟被發現已遭肢解，屍塊被冷凍當成肉品販賣，遭警方查獲逮捕後，現場驚見大量的屍塊，明顯還有許多狗狗受害，甚至還有保育類動物水鹿也慘遭殺害拿來賣。

移工嫌犯。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

「我一直以為牠只是走丟了，」失去「多多」的果農飼主哽咽表示，「兩個月來我們不斷尋找，最終卻收到這樣的消息。」這位果農平日精心照顧「多多」，甚至為牠準備了特製的舒適住所，卻未能保護牠免於這場悲劇，「多多」慘被砍頭肢解成4大塊，最後是掃描到其中一個屍塊裡有晶片，才得以確認「多多」的身分，畫面令人驚悚又難過。

狗狗慘被剁成屍塊。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

新竹縣流浪動物珍愛協會表示，全案是他們在日前會同大甲分局及動保處人員，成功將涉案越南籍移工約出，對方還當場誇口都是「昨天剛宰的，很新鮮！」而專案人員發現不明肉品後立即將移工控制，隨後在其住處搜索，發現約16公斤的肢解狗屠體和約6公斤的水鹿肉。現場畫面顯示，杜姓越南移工將切塊的狗肉放入藍色塑膠袋中冷凍，每包袋上都標示重量以便販售。

狗狗慘被剁成屍塊。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

面對警方詢問，這名移工起初辯稱「不知道」、「是別人送來的」，甚至謊稱「這不是狗，是山羌」，但事後證實確實為狗肉。更令人痛心的是，其中一袋肉塊經掃描發現晶片，證實是苗栗「多多」的遺體。

狗狗慘被剁成屍塊。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

新竹縣流浪動物珍愛協會的黃先生表示，雖然在嫌犯的家中只搜到16公斤狗肉和6公斤水鹿肉，但住家地板遍布血跡，推斷受害的動物可能不只目視所見的這些。

用來殺狗的工具。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

該名果農難過表示，他平常有放一個漂亮的狗籠讓多多住，附近的其他果園會有移工來工作，平常沒有什麼越南人出現，他推測嫌犯應該就是利用來工作的時候，跑到大湖這邊鎖定目標，再把多多抓走殺掉。

新竹縣流浪動物珍愛協會強調，此次事件「只是冰山一角，我們懷疑背後還有地下狗肉交易鏈存在」，協會也呼籲警方跟相關單位持續追查，防止更多類似事件發生。

