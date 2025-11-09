苗栗移民節熱鬧登場 多元族群共舞同慶國際移民日

苗栗縣政府響應國際移民日，九日在苗栗市貓裏喵親子公園慶祝「移民節暨國際移民日」活動，熱鬧滾滾。

（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣政府響應國際移民日，九日在苗栗市貓裏喵親子公園慶祝「移民節暨國際移民日」活動，有多元族群共舞時展現曼妙舞姿，也有異國料理攤位美食，同時表揚十位新住民模範，肯定她們戮力持家的同時，也投入社區關懷、熱心公益。

「移民節暨國際移民日」慶祝活動九日上午九時登場，安排新住民社團及各區服務據點的舞蹈表演熱情揭開序幕，會場周邊則是來自中國大陸及東南亞各國新住民的特色美食攤位，展售土特產和異國風味料理等，警察局與心理健康中心也設攤宣導，一早就湧入大批民眾觀賞節目、品嘗風味美食。

副縣長邱俐俐表示，苗栗縣目前有苗栗有一萬八千多名新住民朋友，雖然來自不同國家、不同省分，卻在這裡共同築夢、養家、生活，以勤勞與善良書寫新的人生篇章，更以堅韌與溫情，為苗栗注入新的能量。

邱俐俐說，苗栗是一座有溫度的山城，有客家、閩南、原住民、新住民等多元族群，在這裡大家彼此尊重、共好共榮，每種語言、每道料理、每個節慶都讓這片土地更加豐富，更加有生命力。九日表揚的十位模範新住民，正是這份力量最真實的象徵，她們跨越語言與文化的界線，在家庭、職場與社區中發光發熱，演繹最動人的故事，也是大家共同的驕傲。