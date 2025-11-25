苗栗稅務局地價稅清查執行成果 連2年榮獲財部評定第一名

苗栗縣政府稅務局辦理一一四年「地價稅稅籍及使用情形清查作業」，榮獲財政部評定為全國地方稅捐機關分組第一名，連續二年蟬聯冠軍，績效優異。

苗栗縣政府稅務局表示，為維護正確稅籍及租稅公平，該局於每年二月至九月，均會針對地價稅特別稅率用地(如工業用地、加油站用地、自用住宅用地)、減免稅地（如騎樓用地、寺廟用地）及課徵田賦土地等列為查核對象，若已不符合原減免稅條件或變更核定用途使用之土地，將恢復改按一般用地稅率課徵地價稅。該局進一步說明，一一四年地價稅清查成果，改課地價稅額達新台幣九千萬餘元，其中以工業用地、農地田賦及自用住宅用地改課為三大改課主因，該成果經財政部核定，榮獲乙組第一名佳績；該局提醒民眾若原減免之原因事實已變更或消滅，請主動申請改按一般用地稅率課徵地價稅，以免日後被檢舉查獲遭補稅及處罰。

苗栗縣政府稅務局近年於徵稅的同時，更著重為民服務品質的提升，讓民眾在更友善的繳稅環境下，繳納正確的稅金；另也主動辦理或輔導多項稅捐之減免、稅款延分期繳納，並提供納稅者權利保護，維護民眾租稅權益。