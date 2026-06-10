苗栗端午敬老禮金今入帳！10.4萬長輩受惠

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者彭健禮／苗栗報導〕端午佳節將至，苗栗縣端午節敬老禮金1000元，全縣計有10萬4478名長輩符合領取資格，縣府表示，禮金由各鄉鎮市公所於今(10)日直接匯入長輩指定的金融帳戶，請長輩們多加留意入帳情形。

縣府社會處說明，禮金撥付後，長輩的帳戶存摺摘要欄將會清楚顯示「敬老禮金」字樣；若為公館鄉、三灣鄉及南庄鄉等3鄉鎮提供郵局帳戶的長輩，儲金簿摘要則會特別註記為「端節禮金」，請長輩們於即日起多加留意入帳情形。

廣告 廣告

社會處表示，為全面保障長輩權益，若因帳戶結清、帳號錯誤或其他轉帳異常導致退匯情形，各戶籍地公所將另行主動通知，改以「現金方式」進行補發。

社會處特別提醒，長輩在領取現金補發時，請務必同步向公所更新正確的存摺帳戶資料，以利後續重陽節禮金能順利匯款。此次端午禮金補發期限至7月13日(星期一)止、退匯帳戶更新期限至9月18日(星期五)，逾期未領、未更新即視同放棄，敬請及早確認。

縣府也叮嚀，詐騙手法日新月異，長輩們若接獲不明來電或通訊軟體訊息，以「敬老禮金發放異常」為由，要求提供身分證件、銀行帳號，或指示前往操作ATM，請務必提高警覺、切勿配合。若對敬老禮金發放有任何疑問，歡迎逕洽戶籍地公所社會課(或民政課)、撥打縣民服務專線1999或致電縣府社會處(老人及身障福利科)037-559642查證。

【看原文連結】

更多自由時報報導

豪雨炸不停！6/10停班停課一次看 1縣市宣布繼續放

全台雨勢大又猛！ 明鋒面稍南移 北部雨勢趨緩

近大雨等級 曾文水庫6天灌進半座日月潭水庫

豪雨不斷！6/10全台停班課看這裡（不斷更新）

