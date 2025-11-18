苗栗竹南共3起地震 郭鎧紋示警：地底1構造破裂

苗栗縣竹南鎮自17日晚間至18日清晨，連續出現3起芮氏規模3以上的地震。（圖／翻攝自中央氣象署）





苗栗縣竹南鎮自17日晚間至18日清晨，連續出現3起芮氏規模3以上的地震。對此，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋受訪時表示，這3起地震屬於「新竹前緣構造」的地下破裂所致。

中央氣象署監測資料顯示，苗栗縣竹南鎮自17日晚間至18日清晨，連續出現3起芮氏規模3以上的地震，包含深夜11時的規模3.8、11時05分的3.7，以及今日早上7時41分的3.1，震度最高達4級。由於竹南過往並非地震頻繁區域，短時間內連震引發民眾關注。

氣象署地震測報中心指出，這波地震與菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞所造成的應力有關，應力向西傳遞後在竹南附近釋放而引發地震。因震源深度偏淺，加上深夜時分較安靜，許多居民有明顯搖晃感屬正常現象。

氣象署地震監測科科長邱俊達表示，地震發生位置位於竹南與新竹交界一帶，距離主要斷層仍有一小段距離，主要成因是「菲律賓海板塊與歐亞板塊的推擠應力向西傳遞」，一旦地殼中某段斷層帶累積的壓力「受不了」，便會釋放形成地震。他強調，台灣本身就在地震活動區，這起事件反映的是台灣自然環境的日常狀態。

邱俊達指出，竹南附近並非沒有斷層，區域內與已公告的活動斷層距離約5至6公里。至於是否會有後續地震，他坦言：「這種規模三點多的小地震，很難說是前震或是否有餘震，地震預測目前還是做不到。」但截至目前觀測資料顯示，並無出現大規模後續地震的跡象。

根據《NOWnews今日新聞》報導，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋受訪時表示，這3起地震屬於「新竹前緣構造」的地下破裂所致，並非典型斷層活動，因此發生大型地震的可能性不高。所謂新竹前緣構造，是指地表附近雖可觀察到隆起現象，但破裂帶並未延伸至地表。周邊還包括苗栗前緣構造、斗煥坪構造、銅鑼構造等地質構造。

郭鎧紋補充，竹南地區歷史上並無高頻度的顯著地震，規模較大的案例是2012年8月發生的規模5地震。依據「台灣地震模型（TEM）」團隊的評估，新竹前緣構造未來50年內發生規模6以上地震的機率僅約1%，呼籲民眾不必過度緊張，但仍應維持基本防災意識。

