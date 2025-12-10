苗栗竹南改建火車站東站地下停車場 公所租台鐵用地供臨時免費停車

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮、頭份市雙子城人口持續增加，雙子城僅竹南鎮擁有台鐵車站，竹南鎮公所向交通部爭取補助，加上地方自籌款，以總經費約4.8億元將竹南火車站東站南側平面停車場改建為地下停車場，於10月底動工，由於工程預計2027年底完工啟用，加上工程因素附近停車位變少，竹南鎮公所也向台鐵租用土地，即日起至工程結束前供民眾免費停車。

竹南鎮公所指出，由於工程新建竹南火車站東站地下停車場工程浩大，預計需740個日曆天、原停車場自工程開工後必須封閉使用，因此鎮公所向台鐵租用土地，即日起無償提供民眾使用臨時停車場，原停車場停車服務取消。

不過，竹南鎮公所提醒，臨時停車場供免費使用，鎮公所不負車輛保管責任，請停車民眾務必將交通工具確實上鎖，並依規劃車格停放。

