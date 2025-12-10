苗栗竹南日照中心揭牌 AI結合中醫打造醫養合一

「慶福醫養竹南日間照顧中心」與「同心園銀髮健身俱樂部」十日揭幕。

（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

「慶福醫養竹南日間照顧中心」與「同心園銀髮健身俱樂部」十日揭幕，成為全縣第二十七家日照中心，中心內部有完善的設備並結合中醫師專業，不僅提供長輩復健延緩老化，增進身心靈健康，獲得醫養合一的周全照顧，整棟建築更是危老重生最佳典範。

十日揭幕啟用的慶福醫養竹南日照中心，坐落在竹南鎮南大路經緯診所的三樓，導入AI 與醫療鏈結，可提供科學化與個人化照顧；四樓設置同心園銀髮健身俱樂部，有多元化復健及運動設施可強化長輩體能，讓他們在熟悉的生活環境中，獲得多元而完善的照顧與健康支持；五樓則為身心靈健康中心，增加長輩多元化的選擇。

廣告 廣告

「希望坐著輪椅到日照中心的長輩，參與課程努力復健後能夠走著出去。」縣長鍾東錦感謝醫師羅國正帶領團隊提供中醫專業和一流的設備，服務需要日間照顧的長輩，尤其中醫是經過科學認證，經過療養與復健後的長輩，身體會更健康，這也是衛福部和衛生局一直努力的目標 ；日照中心有免費午餐和交通接送，搭配適合肌力、平衡及心肺訓練等課程，提供長輩很棒的服務，相信家屬看到同棟大樓結合照護和運動多元功能，肯定也會心動。

縣長鍾東錦表示，竹南日照中心啟用後，可造福頭份、竹南及鄰近鄉鎮的長輩，他鼓勵長輩善加利用。鍾東錦說，苗栗縣已邁入超高齡社會，照顧長輩提供完善的長照服務，是衛生局、社會處和未來長照處的責任，縣府將持續整合資源，更有效地挹注到這個領域。