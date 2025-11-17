苗栗竹南深夜連2震！ 民眾嚇傻：震很大力以為爆炸

苗栗竹南深夜連2震，最大震度4級。（圖／翻攝自臉書＠twtybbs）

苗栗縣竹南鎮昨（17）日深夜連續兩起有感地震，其中一起最大震度達4級。許多當地民眾嚇傻，紛紛驚呼：「嚇到以為是爆炸……地板震波一直抖動」、「我在苗栗造橋，非常有感，以為是哪裡有爆炸」。

根據中央氣象署地震報告，17日深夜11點整，苗栗縣竹南鎮（即在苗栗縣政府北北東方18.2公里）先是發生規模3.8地震，深度7.2公里。最大震度苗栗縣最大3級，新竹縣市、桃園市、彰化縣1級。

隨後深夜11時05分，竹南鎮（苗栗縣政府北北東方18.2公里）又發生規模3.7地震，深度8.3公里，皆屬極淺層地震。最大震度苗栗縣4級，新竹縣2級、新竹市1級。

對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也立即發文，引來許多網友留言回報，「苗栗頭份有聽到低沉的咚隆聲三次，伴隨著家中老窗戶的震動，聲音結束後馬上就開始搖，但很快就停了」、「震三次，很像爆炸震動，好像有地鳴」、「嚇到以為是爆炸……地板震波一直抖動」、「我在苗栗造橋，非常有感，以為是哪裡有爆炸共振」、「14樓好嗨……直接很大力震。往下沉的感覺，好可怕」、「人就在震央旁邊，感覺超明顯，而且真的感覺是震了四次有，第一次很小力，第二次就很大力」。

也不少人表示，此次地震跟往常的感受不太一樣，「很不同以往的地震」、「真的超可怕，跟之前地震的感覺不太一樣」、「這裡很少很少有地震啊」、「新竹市才一級但很有感啊，桌子無故用力抖了兩下，非左右搖晃那種地震」。

苗栗竹南深夜連2震。（圖／中央氣象署）

