苗栗竹南火車站旁倉庫活化 返鄉青年打造創生基地

苗栗竹南火車站旁一座70歲的台鐵2號倉庫，在返鄉青年徐嘉明與Tina的手中獲得重生。

返鄉青年徐嘉明表示，「磨出來之後才發現原來它是我們台灣國寶檜木，想一件事情，這個倉庫為什麼要用檜木這個材料，這個也用得太好了。」

竹南2號倉庫的活化不僅是建築的重生，更是地方社群的凝聚。經營者Tina透過舉辦活動，將隱身在小鎮各角落的職人聚集起來，讓在地人才有了發光的舞台。

返鄉青年鍾雅婷回應，「我們可能覺得外面大都市的活動很好，可是我就覺得說我們小鎮也不錯，我們小鎮也有這些很棒的人才，我就把這些我認識的這幾個青年們聚集起來，辦了一場好好生活節。」

走入苗栗火車頭園區，昔日的台鐵宿舍已換上新裝。這裡不僅保留了鐵路工人的生活痕跡，更注入了職人的手藝與創意。

返鄉青年鍾雅婷說道，「各位我們今天就來到這個是青年創業傳說中的烏雞飯，我們今天中午會在這裡用餐。」

銅鑼火車站旁一座曾面臨拆除、淪為廢棄物堆放處的老倉庫，如今轉身成為「1895文化生活館」。

文化生活館導覽張維翰指出，「以前這個空間就是一個廢棄的地方，一開始我們在進來這個場域的時候，那時候沒有人力沒有資源，所以很多事情都是我們自己來處理的，所有的拆廢棄的東西或是載送搬運等等都是由我們來做。」

這群鐵道戰友用行動證明，老建築的重生能為地方帶來無限可能，讓城市記憶在當代持續被看見與傳承。