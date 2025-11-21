苗栗竹南糕餅店三代傳承 用漢餅之美見證台灣世代幸福記憶
美食中心/綜合報導
三代薪火相傳的苗栗傳統糕餅店
在苗栗，有家老餅舖以三代傳承的手工技藝，默默回應現代人對食品健康與真材實料的渴望。從甜度控管到保存方式，處處可見對品質細節的堅持，也反映出傳統產業在地深耕的底氣。
位於竹南的金樂漢式專業喜餅，是一家擁有超過七十年歷史的苗栗傳統糕餅店，早年即以製作漢式大餅起家。隨著時代更迭，這間竹南糕餅店逐漸成為地方記憶的一部分，並持續見證苗栗手工大餅與苗栗中式喜餅文化的演進。品牌淵源可追溯至創辦人祖父輩，現任第三代從十一歲起便在店中協助，從揉麵、製餡到烘焙皆親自參與，將技藝內化為生活的一部分，也形塑出對職人精神與漢餅文化的深厚認同。
堅守「品質優先」：台灣手工漢餅品牌的核心理念
談起品牌精神，金樂漢式專業喜餅第三代負責人始終堅持「健康第一、品質優先」的核心理念。他表示，不添加防腐劑並非迎合市場的宣傳手法，而是保有台灣手工喜餅品牌應具備的基本態度。
延續傳統漢餅製作方式，品牌選用乾燥糖分作為天然保存手段，在追求風味的同時，也兼顧食材的潔淨與安全。這樣的做法，讓金樂漢式專業喜餅逐漸成為苗栗結婚喜餅首選之一，並在許多新人尋找婚禮喜餅試吃推薦時，被列為口碑穩定的參考名單。
文化轉變下的產品定位調整：從中式喜餅走向伴手禮
面對疫情後婚禮文化的劇烈轉變，金樂漢式專業喜餅也隨之調整經營策略，將過去以大量訂製為主的苗栗訂婚禮盒，逐步拓展為適合日常贈禮的苗栗人氣伴手禮系列產品。創辦人觀察到，近年許多新人選擇簡化婚禮流程，但對於保留象徵祝福的古早味喜餅推薦商品，仍有高度情感連結。
為了因應這股需求，品牌在延續傳統餅款的同時，也開發出更多適合家庭分享與彈性贈禮的苗栗旅遊送禮品項，使漢式喜餅不再侷限於婚宴使用，而能成為體現台灣味的日常伴手選擇。
傳統與便利並行：電子支付與結婚喜餅宅配服務
雖然以傳統製餅技法著稱，金樂漢式專業喜餅在服務層面上並未停留於舊有模式。為提升消費者購買的便利性，品牌已全面導入 LINE Pay、街口支付與全支付等多元支付工具，並積極擴展結婚喜餅宅配服務，讓外縣市顧客也能輕鬆選購苗栗中式喜餅。
隨著節慶與觀光旺季到來，品牌更成為不少遊客心中的苗栗旅遊送禮推薦。在第三代經營者的帶領下，這家苗栗老字號正以穩健步調整合傳統工藝與現代服務，展現出地方糕餅產業的彈性與持續力。
關於《金樂漢式專業喜餅》的品牌歷史與製餅理念
Q1：為什麼《金樂漢式專業喜餅》被視為苗栗傳統糕餅店的代表？
品牌創立已逾七十年，起初以漢式大餅為主要產品，隨後隨著家族三代傳承與地方文化發展，逐步成為知名的苗栗竹南糕餅店代表，見證在地中式喜餅文化的演變。
Q2：品牌提出「健康第一」的標準具體是什麼？
《金樂漢式專業喜餅》堅持所有產品不添加防腐劑，採用天然糖分與乾燥保存工法，並選用完整處理的原料製作餡料，反映對食安與原味的重視。
Q3：接班人如何承接傳統製餅技術？
第三代經營者自學齡時期便投入店務，從揉麵、製餡到烘焙皆由長輩傳授，實踐口傳與實作並重的師承體系，延續家族製餅核心技藝。
Q4：品牌如何因應婚禮市場萎縮後的轉型？
在婚禮簡化趨勢下，品牌調整商品用途，將原訂婚禮盒與結婚喜餅進一步延伸為苗栗人氣伴手禮、節慶贈禮與觀光伴手選項，拓展產品應用場域。
《金樂漢式專業喜餅》
地址：苗栗縣竹南鎮中正路121號
連絡電話：03-747-8933
官方網站：https://rink.cc/b863i
官方FB：https://rink.cc/jk0yf
Google地圖：https://rink.cc/qs3p5
（最新資訊請以商家公告為準）
