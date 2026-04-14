苗栗竹南訓犬中心導入正向教育 從幼犬社會化到成犬矯正

位於苗栗竹南的《王座訓犬中心》提供寬敞綠地，讓家庭犬在自然環境下進行社會化訓練（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

生活中心/綜合報導

從 25 年實戰經驗出發 打造更貼近需求的苗栗訓犬中心

為什麼狗狗在訓練場表現穩定，回到家卻又出現暴衝、吠叫或不聽指令的情況？這往往是飼主將毛孩送去訓犬中心後的最大疑問。位於苗栗竹南鎮的王座訓犬中心創辦人深耕訓犬產業超過 25 年，從 1995 年首場冠軍至今，更於 2026 年 1 月榮獲「日本亞洲盃」冠軍。這份國際級的專業技術，核心在於將犬隻訓練轉化為日常生活的一部分，而非既定印象中的指令服從。



在挑選苗栗訓犬中心時，飼主最擔心的莫過於傳統老派的高壓訓練，這不僅容易傷害毛孩心靈，更可能破壞人狗間的信任。王座訓犬中心主打跳脫機械式指令，堅持以「正向鼓勵、開放式教育」為核心。這份初衷將訓練場域打造得更像親民的「狗狗幼稚園」，確保毛孩能在自然放鬆的狀態下，建立最健康的互動交流。

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針對黃金獵犬、拉不拉多等獵犬品種，專業訓練師在幼犬黃金期導入正向引導，預防成犬衝動行為（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從苗栗家庭犬訓練到狗狗訓練學校 掌握「黃金引導期」

為了對應不同需求的犬隻，王座訓犬中心將課程以功能化區分，讓飼主能精準去做選擇，家庭犬訓練：著重於生活禮儀（如定點如廁、坐下、腳側隨行），甚至包含難度較高的無牽繩隨時召回。專業進階培訓：涵蓋警犬訓練、敏捷賽、救難犬，以及需要極高穩定度的「嗅覺/認知」訓練。

針對拉不拉多、黃金獵犬等常見獵犬品種，專業訓練師建議，應在 2 個月大左右介入引導。這類犬種天生具備追逐慾，若幼犬期缺乏適當社會化引導，成犬後在面對陌生環境或刺激時，較可能出現追逐、過度興奮或互動不穩定等行為。而透過具系統性的狗狗訓練課程規劃，能讓訓練內容更回到家庭生活中實際應用。

苗栗犬隻訓練課程包含精準的「腳側隨行」與「原地等待」，建立毛孩與飼主間的深厚信任（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

結合行為矯正與高級進修 建立循序漸進的狗狗行為訓練



高品質的訓犬成果無法速成，通常家庭犬的基礎服從需歷時約 4 個月。若毛孩存在較衝動、追逐或互動不穩定的狀況，王座的「寵物行為矯正班」會優先強化基礎穩定度，透過「減敏訓練」與「抗誘惑練習」，教導狗狗在面對外在刺激（如陌生人、車輛或同類）時，能保持情緒平穩並將注意力回歸飼主。



這種偏向生活化訓練的模式，可以更有效解決毛孩「在訓練場聽話、回家就失控」的飼主痛點。案例中曾有極度害羞的黃金獵犬，在專業引導一週後，展現出優良的適應力與熱情，這也反映了在正確環境下，對於犬隻行為的正面影響力還是有所差異。

成犬行為矯正班透過減敏訓練，協助容易對陌生人、車輛吠叫的狗狗找回情緒穩定度（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

預約苗栗寵物行為諮詢 建立完整訓犬服務

除了駐場訓練，該中心亦提供全台到府諮詢與評估服務。對於尚在觀察毛孩狀態的家庭，也可透過線上或現場進行寵物行為諮詢，能由獲頒國家級獎狀肯定的專業團隊先行診斷。而結合 25 年的實務背景與國際賽事認證，王座訓犬中心提供的不僅是對於犬隻的指令教學，更是在建立飼主與毛孩之間深層默契的橋樑。

苗栗訓犬專業諮詢 關於犬隻教育與行為引導的常見問題



Q1：訓練中心是否提供狗狗住宿訓練期間的環境觀察與進度回報？

A： 專業訓練場域多採開放式空間，確保犬隻擁有充足活動量。訓練師會定期記錄犬隻對環境的適應程度與行為轉變，並透過影音或面談方式，讓飼主掌握毛孩在校的社交表現與基礎穩定度進展。



Q2：進行寵物行為矯正時，是否會使用電擊領圈等強烈懲罰性器材？

A： 現代犬隻教育趨勢著重於心理健康，專業機構多採用胸背帶或一般頸圈配合正向引導。透過減敏訓練與獎勵機制，引發狗狗主動配合的意願，避免因恐懼導致壓力累積，從根本改善吠叫、衝動等偏差行為。



Q3：若居住地較遠，訓犬學校是否提供全台犬隻接送或到府評估服務？

A： 為了確保訓練計畫精準契合居家環境，專業團隊通常提供全台到府諮詢與行為評估。針對長期訓練需求，亦具備完善的犬隻接送系統，協助居住在不同縣市的飼主，能更便利地為毛孩安排系統化的教育課程。



Q4：狗狗完成訓練回家後，飼主該如何維持服從訓練的成果？

A： 訓練結業不代表教育終止，飼主需參與「飼主交接課程」學習正確下指令與獎懲時機。維持一致的生活規範與日常複習，能確保毛孩將訓練中心習得的穩定性，成功轉移至家庭生活中，避免行為退化。



王座訓犬中心

連絡電話：0939-512-277

服務時間：09:00–18:00

地址：苗栗縣竹南鎮保安林62號

官方網站：https://rink.cc/n07j1

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