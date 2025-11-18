苗栗竹南連續地牛翻身！ 最大規模3.8、震度4級
苗栗竹南連續地牛翻身，中央氣象署地震報告顯示，從昨晚到今（18）天早上該地區已發生3起有感地震，最大規模3.8，最大震度來到4級。
第一起地震發生在17日晚間11:00，芮氏規模3.8，震央在苗栗縣政府北北東方18.4公里 ，位於苗栗縣竹南鎮，地震深度7.2公里，苗栗縣最大震度3級、新竹縣市、桃園、彰化1級。
17日23：00地震報告。圖／翻攝自中央氣象署
隨後晚間11:05，又發生一起芮氏規模3.7地震，震央一樣是苗栗竹南鎮，位於苗栗縣政府北北東方18.2公里的位置，地震深度8.3公里，苗栗縣最大震度來到4級，新竹縣2級，新竹市1級。
17日23：05地震報告。圖／翻攝自中央氣象署
第三起地震，出現在今天早上07:41，震央和昨晚相近，在苗栗縣政府北北東方18.3公里，芮氏規模3.1，地震深度7.5公里，苗栗縣震度3級，新竹縣市1級。
18日7：41地震報告。圖／翻攝自中央氣象署
責任編輯／陳盈真
更多台視新聞網報導
其他人也在看
今變天「剩16度越晚越冷」雨下不停 明清晨跌破12度
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，東北季風堆積厚實的低雲、伴隨降水回波、帶來明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢，應注意；冷空氣持續南下...CTWANT ・ 2 小時前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入秋以來最強冷空氣報到！未來一周氣溫溜滑梯 周末溫度漸回升
氣象署表示，今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些，預計周末才漸漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！EBC東森新聞 ・ 22 小時前
強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃
各地天氣轉涼了！天氣風險分析師林孝儒表示，今起一波東北季風正逐漸南下增強，北台灣率先感受到天氣轉濕轉涼；同時前氣象署長鄭明典也分享衛星雲圖上已出現代表冷空氣南下的「雲街」跡象，顯示冷空氣影響正逐步擴大。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
快訊／變天雨神報到！2縣市大雨特報 17縣市小心強陣風
受到東北季風影響，今（17）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，中央氣象署提醒民眾，要注意瞬間大雨，山區則要慎防坍方、落石及溪水暴漲；此外，中央氣象署也發布陸上強風特報，提醒民眾小心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
週一迎入冬首波冷氣團 全台最低溫恐下探13度
生活中心／綜合報導今天（16）艷陽高照，好天氣週一就會變調。最強冷空氣南下，挑戰入冬以來首波冷氣團，全台大降溫，周一入夜後，北部、東北部有感變冷，週二週三低溫下探15度，甚至沿海及空曠地區可能到13度，就連南部地區，低溫也只剩17度左右。民視 ・ 1 天前
好天氣只剩一天！東北季風增強全台轉濕涼 北部、宜花恐有局部大雨、低溫下探15度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導東北季風稍減弱，台灣今（16）日迎來難得的穩定天氣，但早晚仍偏涼。中央氣象署提醒，雖然白天有機會見到陽光，各地體感舒...FTNN新聞網 ・ 1 天前
迎入秋最強冷空氣！北台灣先降溫「愈晚愈冷」跌至15℃ 專家曝最凍時刻
今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達臺灣最強的一波冷空氣，氣象署表示，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度。氣象專家林得恩透露，這波冷空氣最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19）；11/20白天起，溫度逐漸回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風報到轉濕冷！北台灣愈晚愈涼 迎風面留意局部大雨
即時中心／梁博超報導東北季風今（17）日增強，中央氣象署指出，強度將比過去幾波來得強，北台灣氣溫將先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度，晚歸的朋友建議多添加衣物。由於迎風面水氣多，雨勢愈晚將愈明顯，將有機會出現局部大雨。民視 ・ 1 天前
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
把握最後好天氣！明起降溫有雨 北部、東半部最冷「跌破14度」
【緯來新聞網】中央氣象署表示，強烈冷空氣預計將於11月17日南下，天氣風險公司分析師廖于霆透過臉書發緯來新聞網 ・ 1 天前
入秋最強冷空氣報到! 北台灣"暴跌10度"週三.週四最冷
生活中心／綜合報導全台將迎來入秋以來，最強的一波冷空氣，北台灣與東北部氣溫將暴跌10度，尤其周三周四最冷，北部低溫下探15到16度，空曠地區甚至可能下探12、13度，中南部與花東，約16到18度的低溫，加上這波冷空氣水氣多，感受起來比較溼冷，氣象署表示，預計到週六才會明顯回暖。楓葉換上紅色外套，隨風飄逸，搭配藍天白雲，仿佛置身仙境，隨著氣溫下降，位在海拔1600公尺的南投杉林溪，超過4千棵的楓樹，進入楓紅季，放眼望去，相當浪漫。賞楓遊客說：「這裡的楓葉世界第一，不用去國外了，這邊看就可以。」賞楓遊客說：「這個季節來的話有銀杏，還有楓葉，還有小波波草可以看，每一張照片拍起來，都會很漂亮。」秋冬日夜溫差變大，銀杏也跟著陸續轉為鮮黃，金黃色銀杏和紅色楓葉，相互點綴，可說是平分"秋色"，而緊接著，入秋以來的最強冷空氣報到，北台灣與東北部氣溫，將暴跌10度。週一起冷空氣南下，全台各地明顯變涼。（圖／民視新聞）氣象署預報員黃恩鴻說：「從今天東北季風開始增強，冷空氣南下，隨後一直到週五這段時間，其實各地都是感受偏涼冷，週四的清晨，在中部以北跟宜蘭，普遍只有15、16度，南部跟花東，大概就是16到18度，局部溫度，可能會來得更低一些，要特別注意低溫的影響。」最冷時間點，落在周三到周四清晨，北部低溫剩15到16度，中南部與花東，來到16度到18度，沿海空曠地區，更是有機會下探到，12至13度。週一週二，北海岸、宜蘭、大台北山區，也要留意大雨發生，週三週四後，水氣逐漸減少。未來一周雨勢。（圖／民視新聞）氣象署預報員黃恩鴻說：「週三的時候，降雨的區域還是比較類似，但是水氣是慢慢在減少，迎風面仍是有局部短暫雨，降雨機率偏高，外出還是要記得攜帶雨具，而在六日這個時候，周末假期，東北季風就減弱了，溫度上是逐漸地回升，水氣也是變得更為零星。」氣象署預估到周末，各地才會回暖，水氣也變少，轉為晴到多雲的好天氣，可以安排出去走走。原文出處：入秋最強冷空氣報到！北台灣「暴跌10度」 氣象署曝「這時候」才回暖 更多民視新聞報導新台幣貶3分 收31.18元必勝客公告「章魚燒珍重再見」客憂：再也吃不到 對手達美樂秒推5折優惠背叛年薪700萬證券副總妻 職業軍人愛上餐廳闆娘民視影音 ・ 15 小時前
高雄月世界驚見「5層樓高」垃圾山 藍酸：又是邱議瑩選區
高雄燕巢月世界再現「垃圾山」！高市府環保局今（17）日接獲通報，立即派員前往稽查，現場數十噸垃圾已堆成5層樓高，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。藍營則點名，又是綠委邱議瑩的選區出事，呼籲高市府盡快找到元凶負責，不要最後又讓市民為惡劣的環境破壞者埋單。中時新聞網 ・ 20 小時前
日本流感單週確診8.4萬！疫苗打氣增 最強冷空氣襲台
日本流感疫情嚴峻，單週確診人數超過8.4萬人，東京地區更是單週確診超過1.2萬人，引發台灣民眾關注。許多計畫赴日旅遊的台灣民眾紛紛提前接種流感疫苗，甚至連抗病毒藥物的買氣也增加三倍！醫師提醒，搭乘長途飛機會使免疫力下降，增加感染風險。此外，台灣將迎來入秋後最強冷空氣，氣象專家警告週三、週四苗栗以北清晨溫度可能下探12度，提醒民眾注意保暖，避免感冒著涼。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
氣溫溜滑梯！18至20日清晨有感轉涼 「這兩天」水氣最多
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導記得添衣保暖！中央氣象署今（16）日表示，明（17）日起東北季風將再度增強，強度比前幾波更明顯，北部、東北部下半天起溫度明顯下滑，明晚最低恐降至20度。中部明日白天仍有26、27度高溫，南部略降至24、25度，全台則會在18至20日迎來更明顯的降溫；降雨方面，17、18日水氣最多，桃園以北、新竹、苗栗與花蓮等地易出現雨勢，提醒外出民眾留意天氣變化。民視 ・ 1 天前
月世界慘變「垃圾山」！環保局要辦了 邱議瑩震怒：罰到傾家蕩產
即時中心／黃于庭、李美妍報導高雄市燕巢區景點「月世界」，因獨特的自然景觀受到許多觀光客喜愛。不過，近日卻傳出遭不肖業者濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，總重量甚至達數十噸，空氣瀰漫濃濃惡臭。高雄市環保局今（17）日前往稽查，並「破袋」追出垃圾源頭，重申嚴查嚴辦，絕不寬貸。對此，該選區的民進黨立委邱議瑩也重話，違法濫倒的人，全都要受法律嚴正制裁。針對月世界山坡遭棄置大量垃圾，環保局接獲檢舉立即派員稽查，並於現場可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質。因此，該局今日立即調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，以掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反《廢清法》第46條刑責規定，移送法辦。月世界山坡遭棄置大量垃圾，高雄環保局調派抓斗車、清潔車赴現場清除。（圖／高雄環保局提供）對此，邱議瑩痛斥，月世界遭惡質人士傾倒來自台南等地區的生活廢棄物，環保局今日除派13台車輛至現場清運外，警方也循線追緝犯嫌；她也點名國民黨柯志恩立委等人，又再次使用影射的方式進行政治操作。邱議瑩指出，她的選區有許多人煙稀少的偏遠地區，屬於高風險區域，但違法濫倒者，全部都必須受到法律嚴正的制裁，「我支持市府依照《廢棄物清理法》從重處罰」。不僅如此，邱議瑩更主張查獲犯嫌後，不管是倒廢棄物的行為人，或是可能的幕後主使者，全部都要比照酒駕駕駛，公布姓名與照片，並且將犯案用的車輛等工具全部沒入，「我會提案修法，加重罰金、罰則，你敢偷倒賺黑心錢，就會罰到你傾家蕩產」。原文出處：快新聞／月世界慘變「垃圾山」！環保局要辦了 邱議瑩震怒：罰到傾家蕩產 更多民視新聞報導酸爆！美駐日大使嗆中國「沒訓練好的狗」 謝長廷駁斥：冒犯了狗NBA賭博風暴擴大 湖人隊多名職員被要求交出手機與通聯記錄鄭黃會19日下午登場 沈伯洋酸：民眾黨現在跟泛藍「沒什麼差別」民視影音 ・ 16 小時前
強冷空氣報到！今有感降溫「雨下最多地區曝」 賈新興：下週另一波接力
今（17）日東北季風逐漸增強，預估是入秋以來最強的一波冷空氣。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，未來10天整體受東北季風影響，今午後至週三受偏強東北季風影響，今明桃園以北及宜蘭降雨明顯，苗栗以北及宜蘭天氣偏涼。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
台灣綠電市場10度有3度來自它！綠能集體下殺，它卻獨霸
CNEWS匯流新聞網財經中心／台北報導 今年綠能族群的走勢可說是整體低迷，許多個股不只是回檔，而是一路下殺再下殺。市場情緒對綠能股明顯轉弱，在這樣的背景下，「為什麼雲豹能源（6869）反而討論度升高？」這個問題更值得深入去了解。如果股民把再生能源族群當成一般題材股，自然會看不懂為什麼資金開始重新聚焦雲豹能源。真正的關鍵不是財報亮不亮眼，而是它旗下的天能綠電（...匯流新聞網 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週二 (11/18) 東北季風挾帶冷空氣南下影響，迎風面北部東部留意降雨，北部低溫可達15-16度
明天天氣如何？ 本週天氣大多持續受到東北季風影響，迎風面北部東北部維持較陰沉且易有降雨的型態，尤其週二水氣偏多的環境下，須留意大雨發生的可能，降雨時能見度較差且路面濕滑，請注意行車安全。預測白天高溫普遍約為18至23度，夜晚清晨低溫約為16至19度，整日氣溫偏涼；中南部受影響的程度較小，預測普遍可維持晴時多雲較穩定的天氣，雖山區有短暫陣雨機會，但降雨影響程度都偏小；白天高溫略降約23至29度，週三高溫相對為本週最低；夜晚清晨低溫約16至22度，日夜溫差變化較大，早出晚歸建議採洋蔥式穿搭，以免著涼。 季風持續影響下，北部至東北部陰雨的天氣型態須至週末東北季風減弱後，才有明顯的放晴機會。另近日沿海風浪偏大且陣風增強，岸邊亦可能有長浪發生，前往海邊或水域活動請評估自身能力，注意安全。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 16 小時前