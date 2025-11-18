苗栗竹南連3起地震 郭鎧紋：新竹前緣構造導致

苗栗縣竹南鎮接連發生3起芮氏規模超過3的地震，由於當地過去地震較少，引起熱議。前中央氣象署地震測報中心主任郭鎧紋分析，這些地震是因「新竹前緣構造」地底破裂所致。

昨（17）深夜至今（18）清晨，竹南鎮連續發生3起小規模地震，當地居民感受明顯，甚至一度誤以為是爆炸。

郭鎧紋指出，這些地震與「新竹前緣構造」有關。他表示，「這個構造從新竹市香山延伸到苗栗竹南，走向大致沿著海岸線。在新竹香山附近有美山接地，竹南則有崎頂接地。」

他解釋，前緣構造與斷層不同，有明顯隆起，但在地表難以找到斷層線或淺層岩石破裂的痕跡。此外，由於地震發生在深夜，環境較安靜，居民聽到的聲音格外明顯。

根據歷史資料，該地區曾在2012年8月31日晚間發生規模5的地震，為當地最大規模。郭鎧紋表示，這次地震規模雖較小，但仍屬罕見現象。

台視新聞／楊宗諺 責任編輯／蔡尚晉

