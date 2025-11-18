中部中心/王俞斐、林韋志、邱俊超、蔡明政 苗栗報導

苗栗竹南鎮，從17日晚上11點，到18日早上7點41分，一連發生三起有感地震，最大震度達到四級，民眾說地震時，聽到巨大聲響，就像是有水怪從地底下跑出來，相當可怕，氣象署則表示，這回地震成因，是菲律賓海板塊與歐亞板塊的推擠應力，向西傳遞。





苗栗竹南連3震民眾超有感 氣象署：板塊碰撞導致

苗栗竹南連3震民眾超有感 氣象署:板塊碰撞導致(圖/民眾提供)









架上玻璃櫥具，伴隨劇烈聲響，開始搖搖晃晃，整個晃動過程，超過十秒鐘，架上物品，險些掉落。其他監視器也拍下，鏡頭瞬間猛力上下晃動，苗栗竹南鎮，從17日晚間11點開始，到18日早上，一連發生三起有感地震，嚇壞不少民眾。

廣告 廣告













苗栗竹南連3震民眾超有感 氣象署：板塊碰撞導致

三次地震震央都在竹南鎮 最大震度達到四級民眾感受強烈(圖/翻攝網路)













這三起地震，分別發生在17日晚間11點、11點5分，以及18日的早上7點41分，根據中央氣象署地震報告，三次震央都在竹南鎮，最大地震規模3.8，最大震度達到四級，因為地震深度很淺，只有7.2公里到8.3公里，加上竹南鎮，並不是典型地震好發區，所以附近民眾，感受也相對比較強烈。





苗栗竹南連3震民眾超有感 氣象署：板塊碰撞導致

這回地震屬於正常能量釋放 也是明顯的"群震"(圖/民視新聞)









氣象署補充，苗栗竹南發生地震的次數，確實相對東部而言比較少，2012年和2022年，也曾發生同一天兩到三起地震，而這回地震屬於正常能量釋放，也是明顯的"群震"，幸好這回沒有傳出災情，不過專家未來一周，也得多加留意防震。





原文出處：苗栗竹南連3震民眾超有感 氣象署：板塊碰撞導致

更多民視新聞報導

「人人犬舍」狗狗遭割聲帶引公憤！苗栗動防所長遭拔官

地牛又翻！上午7點56分 宜蘭外海4.2淺層地震

震後重生! 台南月津國小整建工程動土打造特色校舍

