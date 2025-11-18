苗栗竹南連3震 專家指「新竹前緣構造」引發

髮廊內空無一人，設備整齊放在牆邊，因為此時已經是晚間11時多，突然間下一秒一陣晃動，伴隨劇烈聲響，全被監視器拍下，而這更是短時間內連續三起地震，都發生在苗栗縣竹南鎮一帶，讓附近居民嚇壞了。

當地居民表示，「昨天是好像有水怪在地下，要跑出來一樣咚咚咚的感覺，然後感覺先是震鳴的聲音很大聲，然後接著才很大力的搖晃。」

當地居民說，「兩次都有發生『咚』一聲，然後整個床和玻璃都在震，聲音很大，那你當下就知道說，那個應該是地震。」

三起地震分別發生在17日晚間11時、11時5分以及18日上午7時41分，氣象署觀測，規模是3.1到3.8，最大震度是4級，地震深度都不到10公里。

氣象署地震測報中心科長邱俊達表示，「兩個板塊相互碰撞，然後它的應力、它的力量往西邊傳的時候，遇到比較破碎的地方，然後這邊就發生了地震。」

氣象署表示，雖然頻率較以往高，仍然是正常現象，地震專家郭鎧紋則進一步分析，因為台灣地處板塊交接，東部有板塊碰撞擠壓的力量，西測台灣海峽則有張裂的拉力，過度帶則會產生「前緣構造」，這回地震原因就在「新竹前緣構造」地底破裂。

地震專家郭鎧紋說明，「跟斷層不太一樣的地方，它是有隆起，有很明顯的隆起，但是這個破裂沒有破裂到地表，我們在地表找不到斷層線，我們在崎頂台地發現它跟海邊，就是前緣構造兩邊，落差大概有30幾公尺。」

專家也分析，這回則因為地震發生在深夜，當地少有地震，民眾特別有感，但根據研究，未來50年此區發生規模6以上強震機率為1％，不須過於恐慌。