苗栗竹南銀髮俱樂部揭牌

苗栗縣竹南鎮佳興社區「銀髮健身俱樂部」二十二日上午在竹南鎮佳興社區活動中心二樓正式揭牌啟用。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮佳興社區「銀髮健身俱樂部」二十二日上午在竹南鎮佳興社區活動中心二樓正式揭牌啟用，期望透過善用既有空間，結合專業健身器材與多元健康促進課程，讓長輩能在熟悉的環境中安全運動，增強肌耐力、提升平衡感、維持心肺功能，達到預防失能、延緩老化的效果，並讓日常生活更有活力。

竹南鎮公所特別規劃兼顧長者需求與場域永續，六十五歲以上長輩可免費使用，六十五歲以下則採會員制，確保資源能長期發揮效益。佳興社區發展協會也承諾將持續結合社區資源，辦理多元健康促進課程，陪伴長輩走得穩、動得久、生活自在。

廣告 廣告

副縣長邱俐俐表示，「在地老化」是重要課題，讓長輩能在熟悉的環境、熟悉的人陪伴下，規律且安全地運動，不僅能強化身體機能，更是落實健康老化政策的重要一步。她期盼藉由健身俱樂部的成立，吸引更多長者走出家門，融入社區大家庭，享受人際交流與溫暖陪伴。

此外，邱俐俐提到，近來社會上發生一些令人痛心的事件，提醒我們社會與家庭功能若有缺口，容易造成遺憾。她希望藉此契機，重新振作、調整腳步，讓社區、公所與縣府攜手合作，真正落實「安心居住、友善環境」的理念。