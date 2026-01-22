苗栗竹南非法棄置10噸營建廢棄物 夜間焚燒惡臭擾民

竹南鎮新崎頂段一處空地，居民反映夜間有人焚燒廢棄物，濃烈塑膠惡臭隨風飄散至龍鳳漁港周邊。苗栗縣環保局會同警方稽查發現，現場堆置物多為營建垃圾，且已棄置一段時間。（呂麗甄攝）

竹南鎮新崎頂段一處空地近日被發現非法棄置大量營建廢棄物，居民反映該處入夜後常有焚燒行為，現場散發出刺鼻的塑膠惡臭，甚至隨風擴散至龍鳳漁港周邊。苗栗縣環保局會同警方稽查，確認現場堆置物多為營建垃圾且已棄置一段時日。環保局表示，非法棄置最重可處5年有期徒刑並併科1,500萬元罰金，切勿心存僥倖。

環保局表示，現場棄置物包括瓷磚、瓦片與廢塑膠桶，總量約10公噸，堆置範圍長8公尺、寬4公尺、高1.2公尺，部分區域還留有燃燒痕跡，目測面積約18平方公尺。不僅破壞景觀，也存在火災及污染風險，居民對環境安全表達高度關切。

居民指出，晚上常見焚燒，濃烈膠塑味隨風飄到龍鳳魚港周邊，有時甚至連續每天焚燒，長期的異味與煙霧影響生活及環境，濃郁氣味令人作噁、頭暈。希望相關單位能盡快處理，避免問題持續惡化。

環保局表示，20日已會同警方前往稽查，現場未發現行為人，全案已請竹南分局警方調閱周界監視器追查棄置者及相關車輛。確認現場違法棄置營建混合廢棄物後，將移請竹南分局依《廢棄物清理法》第46條偵辦，依法追究刑責，同時持續監控現場，防止再次非法棄置或燃燒。

環保局提醒，民眾或事業單位應透過合法管道，或委託合格清除、處理機構清運廢棄物。非法棄置屬刑事犯罪，可處1年以上至5年以下有期徒刑，並得併科最高新台幣1,500萬元罰金；露天焚燒則違反空氣污染防制法，可裁處1,200元至10萬元罰鍰。該地為財政部國有財產署管理，為避免非法棄置持續擴大及遏止破窗效應，應加強環境區域巡查，善盡土地管理權責。

針對民眾反映夜間焚燒一案，環保局已查明土地所有權人，要求妥善巡查與管理土地。環保局呼籲民眾，如發現非法棄置或焚燒情形，應立即通報，共同守護社區環境。

