苗栗第一選區 現任8議員皆拚連任

苗栗縣議員第一選區所有現任8名議員都將尋求連任，包括現任議員楊明燁。（本報資料照片）

苗栗縣議員第一選區為苗栗市、公館鄉及頭屋鄉，人口約12萬6千餘人，應選9席議員，包括2席婦女保障名額。明年第21屆議員選舉呈現參選大爆炸態勢，目前傳出已有近19人要角逐，現任8名議員都將尋求連任。原議員余文忠補選上苗栗市長，留下席次成為兵家必爭之地，也引來許多新人躍躍欲試，企圖搶接余文忠原有票源。

苗栗縣議員第一選區政治版圖向來是藍遠大於綠，本屆當選9席議員中，只有2席是民進黨，其餘7席全都是藍軍系統。目前爭取連任的民進黨籍議員徐筱菁與許櫻萍，都是力守綠營原有支持者，期望能爭取到更多中間選民的認同，開拓綠營票源。

另6席議員全都屬於泛藍體系，其中公館鄉一地就有張志宇、孫素娥及曾美露3名現任議員，搶食公館鄉票源，競爭異常激烈，加上公館鄉當地聞人彭賢淳，有意藉由無黨籍身分投入議員選舉，彭賢淳在公館鄉及苗栗市都有相當地方人脈，來勢洶洶不容小覷。

目前苗栗市3席泛藍系統議員，包括楊明燁、鄭碧玉、禹耀東都將爭取連任，由於原議員余文忠轉任苗栗市長後，所留票源有多組人馬搶食，但都因屬性相近，因此也形成藍營體系自相競逐的局面，加上有部分參選人企圖以無黨籍身分拓展票源，讓苗栗市議員選情異常激烈。

其中較為人所知的新進參選人，包括前縣議員呂明亮可能推出第二代接棒，另由媒體轉換跑道參政的巫召清，近期都是積極勤跑基層社區，在原有縣議員固有勢力票源中爭取出頭機會。